Cigna revoit à la hausse ses prévisions de bénéfice annuel après avoir dépassé les attentes trimestrielles

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Cigna CI.N a légèrement revu à la hausse jeudi ses prévisions de bénéfice annuel ajusté après avoir dépassé les estimations de résultats du premier trimestre, grâce à la bonne santé de son pôle de services de santé et à des coûts médicaux inférieurs aux prévisions.

Contrairement à de nombreux concurrents, Cigna ne propose plus de plans Medicare Advantage destinés aux personnes âgées et aux personnes handicapées et a pris des mesures pour réduire ses activités liées à l'Obamacare. Elle s'appuie désormais davantage sur son segment de prestations pharmaceutiques et sur les régimes de santé financés par les employeurs.

La société fait également passer certains clients à un nouveau modèle qui exclut les remises post-vente, appelées "rabais", une mesure qui, selon elle, réduira les marges au cours des deux prochaines années.

Le ratio de sinistralité médicale trimestriel, c'est-à-dire le pourcentage des primes consacré aux soins médicaux, s'est établi à 79,8% au cours du trimestre. Les analystes s'attendaient à un ratio de 81,56%, selon les données de LSEG.

La société a déclaré que cela reflétait l'impact de son accord avec Health Care Service Corp visant à céder son activité Medicare .

Pour le trimestre considéré, le chiffre d'affaires ajusté de sa division de services de santé Evernorth a augmenté de près de 9% pour atteindre 58,44 milliards de dollars.

Cigna table désormais sur un bénéfice ajusté par action de 30,35 dollars pour 2026, contre une prévision antérieure d'au moins 30,25 dollars par action et une estimation des analystes de 30,33 dollars par action.

Sur une base ajustée, la société a enregistré un bénéfice trimestriel de 7,79 dollars par action, dépassant l'estimation des analystes de 7,61 dollars par action.