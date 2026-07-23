Cigna affirme que ses outils d'IA permettront à ses clients d'économiser 200 millions de dollars en frais médicaux sur trois ans

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Amina Niasse

L'assureur santé Cigna CI.N a déclaré jeudi que les outils d'intelligence artificielle qu'il utilise pour identifier les patients atteints de maladies chroniques ou complexes permettront à ses clients d'économiser 200 millions de dollars en frais médicaux au cours des trois prochaines années.

Bryan Holgerson, président de Cigna Healthcare, a déclaré que cette technologie devrait réduire la fréquence des événements de santé plus coûteux, alors que les coûts d’hospitalisation et des services d’urgence ne cessent d’augmenter. Grâce à ces outils d’IA, Cigna prévoit de mettre davantage d’adhérents à son assurance santé en relation avec les professionnels de santé qu’elle emploie, tels que les infirmiers.

Cigna a indiqué que ce programme permettra à ses 1 250 professionnels de santé de mieux gérer les besoins de soins de chaque patient et de proposer plus rapidement un accompagnement personnalisé.

Ces changements permettront d’améliorer de 20 % l’accès aux soins pour les personnes atteintes de pathologies telles que le cancer, les maladies cardiaques ou rénales, a indiqué Cigna dans un communiqué de presse. Cigna a ajouté qu’elle s’attendait à ce que sa nouvelle technologie aide à dépister plus tôt les cancers du sein, colorectal et du poumon.

Un porte-parole de Cigna a indiqué que, selon les estimations de l’entreprise, les clients utilisant ces programmes cliniques économisent 2 000 dollars par an en frais médicaux.

Le groupe Cigna détient l’assureur santé Cigna Healthcare, la division clinique Evernorth Health Services et un gestionnaire de prestations pharmaceutiques, Express Scripts.

Son concurrent UnitedHealth UNH.N a déclaré la semaine dernière que les outils lancés cette année par l’entreprise avaient allégé la charge administrative des cliniciens qu’elle emploie via sa division de services de santé Optum, et permis aux prestataires de consacrer davantage de temps au traitement de leurs patients.

CVS Health CVS.N a annoncé la semaine dernière son intention de lancer un assistant basé sur l’IA capable d’appeler directement les prestataires et de prendre des rendez-vous pour le compte des adhérents.