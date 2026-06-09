Ciena s'apprête à enregistrer une cinquième journée de baisse après l'émission d'obligations convertibles d'une valeur de 2,5 milliards de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mise à jour sur l'évolution du cours de l'action)

9 juin - ** L'action CIEN.N de la société de technologies de réseau Ciena a reculé de 4,7 % mardi, à 444,75 dollars, après avoir obtenu une levée de fonds

** L'action CIEN est en passe d'enregistrer une cinquième journée consécutive de baisse, perdant environ 29 % au passage ** Lundi soir, CIEN, basée à Hanover, dans le Maryland, a annoncé le prix d'une émission privée d'obligations convertibles à 0 % d'un montant de 2,5 milliards de dollars (CBs) arrivant à échéance le 15 septembre 2031

** Le prix de conversion initial de 746,66 $ est supérieur de 60 % au dernier cours de clôture de l'action, qui s'établissait à 466,67 $ ** L'action CIEN a chuté pour la quatrième séance consécutive lundi, clôturant en baisse de 4,4 % après l'annonce par la société d'une émission de 2 milliards de dollars

** La société a l'intention d'utiliser environ 1,14 milliard de dollars du produit net de l'émission pour rembourser un prêt à terme, le reste étant destiné à des besoins généraux, notamment le renforcement de la capacité de la chaîne d'approvisionnement

** Elle prévoit également d'utiliser 100 millions de dollars pour payer le coût des opérations de couverture liées aux obligations convertibles et de racheter jusqu'à 140 millions de dollars de ses propres actions

** Jusqu'à lundi, l'action CIEN avait doublé depuis le début de l'année. Elle clôturait à 72,60 $ il y a un an

** La note moyenne de 19 analystes est “acheter”; le cours cible médian de 603,50 $ est en hausse par rapport aux 388,50 $ d'il y a un mois, selon les dernières données de LSEG