Ciena annonce une émission d'obligations convertibles d'une valeur de 2 milliards de dollars ; le cours de l'action en hausse

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

8 juin - ** Les actions de Ciena ( CIEN.N ), société spécialisée dans les technologies de réseau, ont progressé de 0,3 % avant l'ouverture lundi, à 489,50 dollars, alors que la société cherche à lever des fonds ** CIEN, basée à Hanover, dans le Maryland, procède à une émission privée d'obligations convertibles d'une valeur de 2 milliards de dollars à échéance le 15 septembre 2031

** La société a l'intention d'utiliser environ 1,14 milliard de dollars du produit net de l'émission pour rembourser un prêt à terme, le reste étant destiné à des besoins généraux, notamment le renforcement de la capacité de la chaîne d'approvisionnement

** Elle prévoit également d'utiliser une partie du produit pour payer le coût des opérations de couverture liées aux obligations convertibles et racheter jusqu'à 140 millions de dollars de ses propres actions

** CIEN affiche une capitalisation boursière de 69 milliards de dollars

** L'action a chuté au cours des trois dernières séances, perdant 22 % dans le contexte d'une vague de ventes généralisée dans le secteur technologique, mais affiche toujours une hausse d'environ 109 % depuis le début de l'année jusqu'à vendredi ** Jeudi matin, CIEN a publié un chiffre d'affaires de 1,57 milliard de dollars pour le deuxième trimestre, en hausse de 40 % en glissement annuel, et un BPA ajusté de 1,64 $, dépassant les estimations de LSEG de 1,51 milliard de dollars et 1,46 $, en invoquant une forte demande tirée par l'IA

** 13 analystes sur 20 attribuent à l'action la note "achat fort" ou "achat", 7 la note "conserver"; l'objectif de cours médian s'établit à 603,50 $, contre 388,50 $ il y a un mois