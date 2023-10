Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Cie des Alpes: la CDC augmente sa participation information fournie par Cercle Finance • 11/10/2023 à 17:30









(CercleFinance.com) - La Caisse des dépôts et consignations - CDC - a informé l'Autorité des marchés financiers (AMF), qu'elle détenait, au 6 octobre 2023, 42,43% du capital et des droits de vote de Cie des Alpes après l'acquisition d'actions Cie des Alpes sur le marché dans le cadre d'un mandat de gestion discrétionnaire.



Il est précisé que la participation de la CDC dans Cie des Alpes est passé de 42,1% du capital & droits de vote le 12 septembre 2023 à 42,24% le 20 septembre puis 42,43% le 6 octobre.





