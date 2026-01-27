Cie des Alpes enregistre une croissance de 10,4% de son CA au 1er trimestre
Compagnie des Alpes a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 289 millions d'euros au premier trimestre de l'exercice 2025/26, en hausse de 10,4% par rapport à la même période de l'exercice précédent. A périmètre comparable, la progression atteint 9,5%.
Dans le détail, le segment "Domaines skiables et activités outdoor" affiche une croissance de 20% en publié ( 19,0% à périmètre comparable), à 95,8 MEUR, soutenu par une excellente pré-saison, des conditions météorologiques très favorables et un jour supplémentaire de vacances de Noël.
Le pôle "Distribution & Hospitality" progresse de 15,2% (en publié et en comparable), à 20,1 MEUR, grâce à la bonne dynamique de ses trois activités (hébergement, agences immobilières et tour-operating) et à l'ouverture d'une nouvelle résidence Club MMV à Serre Chevalier.
Enfin, l'activité "Parcs de loisirs" enregistre un chiffre d'affaires de 173,1 MEUR, en hausse de 5,2% ( 4,2% à périmètre comparable), malgré une base de comparaison élevée. La performance est portée par une hausse des dépenses par visiteur et par le succès des campagnes de Noël, notamment à Parc Astérix ( 10%) et Walibi Belgium ( 25%).
"Ce début d'exercice, conforme à nos attentes, est très encourageant. Il confirme la demande soutenue pour le ski pendant les vacances de fin d'année et souligne également le potentiel de la saison de Noël pour nos parcs de loisirs, qui pourrait devenir un pilier de chiffre d'affaires aussi important qu'Halloween", a commenté Dominique Thillaud, directeur général.
Pour l'ensemble de l'exercice, la société confirme viser une croissance proche de 10% de son EBITDA, hors plus-values liées aux cessions d'actifs à Tignes.
Le titre a progressé de près de 1,6% aujourd'hui à Paris et affiche une hausse de l'ordre de 2% depuis le début de l'année.
