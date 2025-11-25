 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
DEC 25 CAC 40 Index (10x)
8 050,50
+1,04%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Cie des Alpes, Dassault Aviation, Obiz... les valeurs à suivre demain à Paris
information fournie par AOF 25/11/2025 à 18:24

(AOF) - Aramis

Le spécialiste de la vente en ligne de voitures d'occasion aux particuliers livrera ses résultats annuels.

Compagnie des Alpes

La Société d'aménagement de La Plagne, filiale de Compagnie des Alpes, a été retenue par le Syndicat intercommunal de la Grande Plagne (SIGP) pour l'exploitation de son domaine skiable. Cette Délégation de service public (DSP), d'une durée de 25 ans, porte sur l'aménagement et l'exploitation du domaine skiable (remontées mécaniques et pistes) ainsi que sur la gestion des navettes intra-station et de la piste de bobsleigh. Avec plus de 2,6 millions de journée-skieurs, La Plagne est la plus grande station de ski au monde.

Dassault Aviation / Thales

Dassault Aviation et Thales, à travers cortAIx, son accélérateur d'intelligence artificielle (IA), ont conclu un partenariat stratégique pour le développement d'une IA maîtrisée et supervisée pour l'aéronautique de défense. Ce partenariat a été signé le 18 novembre par Eric Trappier, PDG de Dassault Aviation, et Patrice Caine, PDG de Thales. L'annonce en a été faite ce mardi à Paris, au Grand Palais, à l'occasion du Sommet international Adopt AI. Aucun détail financier sur ce partenariat n'a été divulgué.

Graine Voltz

Le spécialiste des semences et des plants de fleurs et de légumes détaillera son chiffre d'affaires du quatrième trimestre.

Groupe SBM

Au premier semestre de l'exercice 2025-2026, le Groupe SBM a enregistré une croissance de 10%, à 542,5 millions d'euros, de son chiffre d'affaires. Cette amélioration a été soutenue par la forte activité estivale dans le Resort, qui a entraîné une progression de l'ensemble des secteurs d'activité du groupe. En parallèle, le résultat opérationnel s'est installé à 105,4 millions (+12,25%) et le bénéfice net a atteint 127 millions d'euros (+6,1%).

LDC

Le spécialiste de la transformation de volailles dévoilera ses résultats du premier semestre.

Median Technologies

Median Technologies a annoncé sa participation à la conférence annuelle de la Radiological Society of North America, qui se tiendra à Chicago du 30 novembre au 4 décembre. Lors de cet événement, la société présentera son logiciel dispositif médical eyonis LCS pour le dépistage du cancer du poumon. Median Technologies a développé eyonis, une suite de logiciels dispositifs médicaux basés sur l'intelligence artificielle pour le diagnostic précoce des cancers, et un leader mondial de la fourniture d'analyses d'images par IA et de services centraux d'imagerie pour les essais cliniques.

Obiz

Obiz annonce un chiffre d'affaires consolidé de 98,5 millions d'euros, à l'issue de l'exercice 2025 (d'une durée exceptionnelle de 9 mois), en croissance de 17%. Sur une base pro forma, le chiffre d'affaires de la plateforme digitale de marketing relationnel s'inscrit en hausse de 16%. "Au cours de l'exercice 2025, le groupe a intensifié la mise en œuvre d'un plan d'actions opérationnel destiné à adapter l'organisation, intégrer efficacement les différentes entités au sein du groupe et renforcer la maîtrise des coûts", précise la société.

Trigano

Le groupe dédié aux véhicules et équipements de loisirs annoncera ses résultats annuels.

Automobile / Equipementiers

Valeurs associées

ARAMIS GROUP
5,7900 EUR Euronext Paris +0,52%
BAINS DE MER MONA
103,500 EUR Tradegate 0,00%
BAINS DE MER MONA
132,0200 USD OTCBB 0,00%
BAINS DE MER MONACO
102,500 EUR Euronext Paris 0,00%
CIE DES ALPES
20,2500 EUR Euronext Paris +0,25%
DASSAULT AVIATION
263,6000 EUR Euronext Paris -0,23%
MEDIAN TECHNOLOGIES
3,0800 EUR Euronext Paris +2,67%
OBIZ
2,3700 EUR Euronext Paris -2,47%
SOCIETE LDC
90,0000 EUR Euronext Paris +0,33%
THALES
226,3000 EUR Euronext Paris +1,25%
TRIGANO
147,3000 EUR Euronext Paris +0,55%
VOLTZ (GRAINES)
18,600 EUR Euronext Paris +0,54%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

Cette analyse a été élaborée par AOF et diffusée par BOURSORAMA le 25/11/2025 à 18:24:00.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank