Cie des Alpes, Dassault Aviation, Obiz... les valeurs à suivre demain à Paris

(AOF) - Aramis

Le spécialiste de la vente en ligne de voitures d'occasion aux particuliers livrera ses résultats annuels.

Compagnie des Alpes

La Société d'aménagement de La Plagne, filiale de Compagnie des Alpes, a été retenue par le Syndicat intercommunal de la Grande Plagne (SIGP) pour l'exploitation de son domaine skiable. Cette Délégation de service public (DSP), d'une durée de 25 ans, porte sur l'aménagement et l'exploitation du domaine skiable (remontées mécaniques et pistes) ainsi que sur la gestion des navettes intra-station et de la piste de bobsleigh. Avec plus de 2,6 millions de journée-skieurs, La Plagne est la plus grande station de ski au monde.

Dassault Aviation / Thales

Dassault Aviation et Thales, à travers cortAIx, son accélérateur d'intelligence artificielle (IA), ont conclu un partenariat stratégique pour le développement d'une IA maîtrisée et supervisée pour l'aéronautique de défense. Ce partenariat a été signé le 18 novembre par Eric Trappier, PDG de Dassault Aviation, et Patrice Caine, PDG de Thales. L'annonce en a été faite ce mardi à Paris, au Grand Palais, à l'occasion du Sommet international Adopt AI. Aucun détail financier sur ce partenariat n'a été divulgué.

Graine Voltz

Le spécialiste des semences et des plants de fleurs et de légumes détaillera son chiffre d'affaires du quatrième trimestre.

Groupe SBM

Au premier semestre de l'exercice 2025-2026, le Groupe SBM a enregistré une croissance de 10%, à 542,5 millions d'euros, de son chiffre d'affaires. Cette amélioration a été soutenue par la forte activité estivale dans le Resort, qui a entraîné une progression de l'ensemble des secteurs d'activité du groupe. En parallèle, le résultat opérationnel s'est installé à 105,4 millions (+12,25%) et le bénéfice net a atteint 127 millions d'euros (+6,1%).

LDC

Le spécialiste de la transformation de volailles dévoilera ses résultats du premier semestre.

Median Technologies

Median Technologies a annoncé sa participation à la conférence annuelle de la Radiological Society of North America, qui se tiendra à Chicago du 30 novembre au 4 décembre. Lors de cet événement, la société présentera son logiciel dispositif médical eyonis LCS pour le dépistage du cancer du poumon. Median Technologies a développé eyonis, une suite de logiciels dispositifs médicaux basés sur l'intelligence artificielle pour le diagnostic précoce des cancers, et un leader mondial de la fourniture d'analyses d'images par IA et de services centraux d'imagerie pour les essais cliniques.

Obiz

Obiz annonce un chiffre d'affaires consolidé de 98,5 millions d'euros, à l'issue de l'exercice 2025 (d'une durée exceptionnelle de 9 mois), en croissance de 17%. Sur une base pro forma, le chiffre d'affaires de la plateforme digitale de marketing relationnel s'inscrit en hausse de 16%. "Au cours de l'exercice 2025, le groupe a intensifié la mise en œuvre d'un plan d'actions opérationnel destiné à adapter l'organisation, intégrer efficacement les différentes entités au sein du groupe et renforcer la maîtrise des coûts", précise la société.

Trigano

Le groupe dédié aux véhicules et équipements de loisirs annoncera ses résultats annuels.