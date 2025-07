Cie des Alpes: activité en hausse de 15% sur 9 mois information fournie par Cercle Finance • 29/07/2025 à 18:34









(Zonebourse.com) - Au cours des neuf premiers mois de son exercice 2024/2025, la Compagnie des Alpes (CDA) indique avoir réalisé un chiffre d'affaires de 1126,1 ME, en hausse de 15,1 % par rapport à la même période de l'exercice précédent (+10,7 % à périmètre comparable).



Cette croissance soutenue s'appuie sur la bonne dynamique de l'ensemble des divisions du groupe, notamment les Domaines skiables (+7,6 %) et les Parcs de loisirs (+29,9 %, ou +16,9 % à périmètre comparable), portés par un bon calendrier et de nouvelles attractions.



Le troisième trimestre a été marqué par une progression du chiffre d'affaires de 27,2 % à 276,5 ME (+20,2 % à périmètre comparable), tirée par un mois d'avril 'exceptionnel' dans les stations de ski et une fréquentation soutenue des parcs.



La CDA confirme son objectif de croissance de l'EBITDA opérationnel (EBO) d'environ 15 % pour l'ensemble de l'exercice, sous réserve de conditions d'exploitation et météorologiques normales sur le quatrième trimestre, qui concentre traditionnellement 40 % de l'activité annuelle des parcs de loisirs. Le niveau de réservations estivales est jugé 'satisfaisant' à ce stade.





