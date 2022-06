CIBOX : Usine de Revin: Les partenaires publics ratifient les projets de subvention

CIBOX installe son usine à Revin

Les partenaires publics ratifient les projets de subvention

30 juin 2022

Après avoir annoncé le projet de localisation de son usine de vélos électriques à Revin, Cibox annonce la ratification par les élus de la Région Grand Est et de la Communauté de Communes Ardenne Rives de Meuse des aides soumises à leur approbation.

Le coût de réhabilitation du site de Revin, estimé à 16 millions d'euros, sera ainsi financé comme suit :

3.7 M€ par l'État

2 M€ par la Région Grand Est

2.3 M€ par la Communauté de communes Ardenne Rives de Meuse

le solde, estimé à environ 50%, par Cibox dans le cadre d'un bail commercial avec option d'achat

Par ailleurs, les équipements de production de la future usine font l'objet d'une subvention de l'État, programme Territoires d'Industrie, à hauteur de 1M€ et d'une subvention de la Région Grand Est à hauteur de 800.000 €.

C'est ainsi un montant de 9,8 millions d'euros de financement qui est apporté par nos partenaires publics sur le projet industriel de Revin.

« Au nom de Cibox, je tiens à réitérer mes remerciements à l'État, à la Région Grand Est et à la Communauté de Communes Ardenne Rives de Meuse pour leur confiance et leur soutien sans faille. Avec ce projet, CIBOX participera à son échelle à la redynamisation de la filière vélo française avec un outil de production moderne répondant aux enjeux économiques, environnementaux et sociétaux de la mobilité. Désormais, nous nous mettons tous en ordre de marche pour tenir le calendrier et sortir nos premiers vélos électriques dans le courant du premier semestre 2024. » Georges Lebre, PDG de Cibox.

Prochaines étapes :

démarrage des travaux de l'atelier Réparation, Reconditionnement et Recyclage (3R): rentrée 2022

installation de l'atelier 3R : objectif premier trimestre 2023

démarrage des travaux pour le reste du bâtiment : prévu au premier trimestre 2023

livraison du bâtiment et premières productions : deuxième trimestre 2024

À propos de Cibox

Créée en 1995, Cibox est une entreprise technologique française spécialisée dans les produits électroniques grand public. Au fil des années, Cibox a acquis une grande expérience dans la conception de produits technologiques répondant aux attentes des consommateurs et des distributeurs.

Aujourd'hui, l'offre s'articule principalement autour d'une gamme de produits innovants dédiés à la micro-mobilité électrique (trottinettes, vélos à assistance électrique, accessoires). Notre métier est de concevoir, fabriquer, entretenir des produits et services de mobilités douces pour les trajets de 3 à 30 km, qu'ils soient personnels ou professionnels. Afin de promouvoir ses solutions innovantes, Cibox a développé ses propres marques de produits (Scooty et yeep.me ) et un service de location dédié aux entreprises ( yeep.me SHARE ).

Cibox propose également des produits électroniques de stockage et de téléphonie mobile et des solutions d'accompagnement projet sur-mesure pour les grandes enseignes de distribution.

En 2021, CIBOX a réalisé un chiffre d'affaires de 16,0 M€, en croissance de +11%.

L'action CIBOX est cotée sur Euronext à Paris (CIB - FR0000054322). Elle est éligible PEA, au PEA-PME et au SRD long seulement.

