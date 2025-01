Cibox : un chiffre d'affaires en hausse de 104% en 2024

(AOF) - Cibox, expert de la micro-mobilité électrique, a dévoilé son chiffre d'affaires 2024 qui ressort à 9,8 millions d'euros en hausse de 104% comparé à celui de 2023. Sur l’ensemble de l’année les vélos représentent 50% du chiffre d'affaires, les trottinettes électriques 40%, et les accessoires et services, 10%. La part des ventes à l'international a progressé de 40% et représente désormais 10% de l'activité totale de l'année.

Parmi ses objectifs 2025, Cibox liste notamment le développement de l'activité industrielle de production de vélos à assistance électrique à Revin et la montée en puissance des vélos, à sa marque Yeep.me, assemblés sur ce même site.

