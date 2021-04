CIBOX : Résultats 2020 en amélioration et confirmation des objectifs après un solide 1er trimestre 2021

Marché français des trottinettes électriques dépasse les 600 000 unités en 2020 (+34% en volume) ;

Chiffre d'affaires de Cibox multiplié par 2, fort du succès de l'offre de micro-mobilité électrique (x3,5) ;

Résultat d'exploitation positif, grâce à la croissance et à la hausse maîtrisée des charges pour accompagner le développement ;

Trésorerie renforcée par des financements bancaires pour accompagner la croissance ;

Croissance à deux chiffres du chiffre d'affaires visée en 2021.

22 avril 2021. Cibox, entreprise française d'électronique grand public experte de la micro-mobilité électrique, présente ses résultats annuels 2020 et son activité du 1er trimestre 2021.

Données en K€ 2019 2020 Variation Chiffre d'affaires 7 024 14 510 +7 486 x2 Marge brute[1] 1 776 3 625 +1 849 x2 Résultat d'exploitation -162 484 +646 NS Résultat financier 193 -161 -354 NS Résultat exceptionnel -25 421 +446 NS Résultat net 6 744 +738 NS

Un marché des trottinettes électriques en plein essor

Le marché de la micro-mobilité électrique a connu une nouvelle progression significative en 2020, porté par l'essor croissant des trottinettes électriques avec 640 000 unités écoulées en France (+34%). On compte désormais plus de 2 millions d'utilisateurs de trottinettes électriques en France, ce qui en fait un marché d'envergure[2].

Avec près de 515 000 unités vendues en 2020, en croissance de +29%[3], le marché des vélos à assistance électrique constitue l'autre réservoir important de croissance pour Cibox au cours des prochaines années grâce à l'enrichissement programmé de l'offre.

Ainsi, ces marchés de mobilité douce (trottinettes et vélos électriques) représentent environ 1,2 million d'unités, à comparer avec le marché de l'automobile (1,65 million de voitures neuves en 2020 en France).

Un doublement du chiffre d'affaires grâce au succès de l'offre de micro-mobilité électrique

En 2020, Cibox a accéléré son virage vers la micro-mobilité électrique, qui représente désormais plus de 80% de son activité, grâce à l'enrichissement de son offre (trottinettes, vélos, accessoires) et des gains de parts de marché dans les réseaux de distribution en France (dont Fnac, Darty, Boulanger, Cdiscount, Auchan) et à ses débuts à l'international sur la mobilité. Cette stratégie a permis de doubler le chiffre d'affaires en 2020, à 14,5 M€, grâce à une multiplication par 3,5 des facturations de produits de micro-mobilité électrique.

La marge brute a progressé dans les mêmes proportions, pour atteindre 3,6 M€ à fin 2020, traduisant la bonne maîtrise des coûts d'achat et de production et la capacité des partenaires industriels, en Chine et en Europe, à accompagner la hausse de la demande. Le taux de marge brute reste ainsi stable, à 25% du chiffre d'affaires.

Un résultat d'exploitation en forte progression

Cette forte croissance et la marge dégagée ont permis d'initier les investissements notamment en développement produit afin de soutenir la dynamique de croissance dans la durée.

Dans ce contexte, Cibox a vu son résultat d'exploitation passer de (0,2) M€ en 2019 à +0,5 M€ en 2020.

L'effectif moyen est ainsi passé de 9 personnes en 2019 à 17 personnes en 2020, avec un enrichissement des expertises sur la R&D, la maintenance et le commercial.

Les investissements en développement produit et en marketing se poursuivront en 2021, avec des équipes renforcées.

Un produit exceptionnel bonifiant le résultat net

À la suite de l'arrêt du partenariat avec CXM[4] pour réorienter la sous-traitance industrielle vers de nouveaux partenaires capables d'accompagner la montée en puissance de l'activité de micro-mobilité électrique, Cibox a déprécié intégralement la valeur de la participation détenue au capital de ce dernier. Cette charge financière (0,3 M€) constitue l'essentiel du résultat financier 2020 de (0,2) M€.

Après prise en compte de ces éléments, et d'un résultat exceptionnel de 0,4 M€ lié à un abandon de créances, le bénéfice net de l'exercice s'élève à 0,7 M€. À noter que la société bénéficie d'un déficit reportable de 33,6 M€ imputable sur le résultat imposable des prochains exercices.

Une trésorerie renforcée et des BSAR pour accompagner la croissance

Afin de renforcer sa structure financière pour accompagner son développement, Cibox a mis en place plusieurs sources de financement complémentaires :

Un recours accru à l'affacturage, y compris de commandes, rendu possible par la qualité de signature des clients de l'entreprise, pour 4,4 M€ à fin 2020 contre 0,8 M€ à fin 2019 ;

Un Prêt Garanti par l'Etat (PGE) à hauteur de 1,7 M€.

Au 31 décembre 2020, la trésorerie disponible s'élevait à 6,3 M€, contre 1,9 M€ à fin 2019, intégrant les disponibilités (4,9 M€), la valeur nette de la participation minoritaire détenue dans la société DMS (0,6 M€) et les titres Cibox auto-détenus (0,8 M€).

La trésorerie nette de dettes financières ressort ainsi à +0,2 M€ pour des capitaux propres qui s'élèvent à 5,4 M€.

Cette structure financière pourrait être renforcée en cas d'exercice des Bons de souscription d'actions remboursables (BSAR) émis en octobre 2020 et attribués gratuitement à tous les actionnaires. Pour rappel, 8 BSAR permettent de souscrire à 1 action nouvelle Cibox au prix d'exercice par action de 0,25 €. L'exercice de l'intégralité des 112 314 172 BSAR en circulation au 1er janvier 2021 permettrait une levée de fonds de 3,5 M€. Au 31 mars 2021, environ 1% des BSAR émis ont été exercés.

Des objectifs à court et moyen termes confirmés après un début d'année satisfaisant

Désormais totalement engagé dans le domaine de la micro-mobilité électrique, Cibox compte tirer pleinement profit d'un marché en plein essor pour devenir le spécialiste et un des leaders des mobilités douces avec une marque forte et référente en matière d'expérience utilisateur (yeep.me). Cette ambition passera par une accélération des développements autour de l'enrichissement continu de la gamme de produits pour répondre toujours mieux aux différents profils d'utilisateurs, l'industrialisation croissante de la production pour accompagner l'augmentation des volumes et les services pour enrichir l'expérience client et accroitre la récurrence.

Comme annoncé le 18 mars 2021, l'activité de ce début d'année est très bien orientée avec un portefeuille commercial (regroupant les demandes validées et commandes fermes) proche du chiffre d'affaires réalisé sur l'ensemble de l'année 2020. Dans un contexte de pénurie mondiale de composants, les équipes travaillent à sécuriser les approvisionnements pour honorer le portefeuille de commandes et les demandes à venir pour ainsi atteindre les objectifs commerciaux.

Le chiffre d'affaires non audité enregistré à fin mars 2021 s'élève à 3,6 M€ (4,4 M€ au 1er trimestre 2020), soit un niveau stable par rapport à la moyenne des 4 trimestres de l'exercice 2020. Une partie importante de l'activité de Cibox étant liée aujourd'hui à des contrats de fabrication à la commande, le chiffre d'affaires apprécié au trimestre peut fluctuer de façon significative. L'élargissement progressif du réseau de distribution et l'enrichissement de l'offre de services, au cœur de la stratégie, doivent permettre à terme de lisser l'activité sur l'année.

Sur la base de son plan de développement actuel, Cibox confirme ainsi tabler sur un nouvel exercice de croissance à deux chiffres en 2021 et garde son ambition d'atteindre 100 M€ de chiffre d'affaires annuel en 2025.

Mise à disposition du rapport financier annuel 2020

Le Conseil d'Administration s'est réuni le 22 avril 2021 pour arrêter les comptes sociaux de l'exercice 2020. Le rapport d'audit relatif à la certification des comptes est en cours de finalisation.

Le rapport financier annuel sera disponible dans la rubrique « Investisseurs / Documents financier » du site Internet de la société www.ciboxcorp.com à partir du 29 avril 2021.

Prochain rendez-vous : chiffre d'affaires du 1er semestre 2021, le 21 juillet 2021, après Bourse

Retrouvez toutes les informations sur : www.ciboxcorp.com

À propos de Cibox

Créée en 1995, Cibox est une entreprise technologique française spécialisée dans les produits électroniques grand public. Au fil des années, Cibox a acquis une grande expérience dans la conception de produits technologiques répondant aux attentes des consommateurs et des distributeurs.

Aujourd'hui, l'offre s'articule principalement autour d'une gamme de produits innovants dédiés à la micro-mobilité électrique (trottinettes, vélos à assistance électrique, accessoires). Notre métier est de concevoir, fabriquer, entretenir des produits et services de mobilités douces pour les trajets de 3 à 30 km, qu'ils soient personnels ou professionnels. Afin de promouvoir ses solutions innovantes, Cibox a développé ses propres marques de produits (Scooty et yeep.me) et un service de location dédié aux entreprises (yeep.me SHARE).

Cibox propose également des produits électroniques de stockage et de téléphonie mobile et des solutions d'accompagnement projet sur-mesure pour les grandes enseignes de distribution.

En 2020, CIBOX a réalisé un chiffre d'affaires de 14,5 M€, en croissance de +106%.

L'action CIBOX est cotée sur Euronext à Paris (CIB - FR0000054322). Elle est éligible PEA, au PEA-PME et au SRD long seulement.

[1] Marge brute = chiffre d'affaires - coût des ventes (achats consommés + variation de stocks + droits de douane + transport sur achat)

[2] Baromètre du marché de la micro-mobilité, ventes 2020, FP2M et Smart Mobility Lab

[3] Observatoire du cycle, marché 2020, Union Sport & Cycle

[4] Cf. communiqué de presse du 29 septembre 2020