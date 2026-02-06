CIBOX : Renouvellement de la ligne de financement en fonds propres d'un montant maximum de 2 M EUR , afin d'accompagner la montée en puissance industrielle et commerciale

Renouvellement de la ligne de financement en fonds propres d'un montant maximum de 2 M€, afin d'accompagner la montée en puissance industrielle et commerciale

Émission de 200 obligations remboursables en actions pour un montant nominal total de 500.000 euros

6 février 2026. CIBOX fabricant français de la micro-mobilité électrique, annonce le renouvellement de sa ligne de financement en fonds propres contractée avec la Société IRIS d'un montant maximum de 2 M€.

Les modalités de ce financement sous forme de bons d'émission d'obligations remboursables en actions restent inchangées par rapport au premier financement conclu avec la société IRIS le 16 octobre 2024 [1] .

Un tirage a été opéré en date du 4 février 2026 avec l'émission de 200 obligations remboursables en actions pour un montant nominal total de 500.000 €.

Ce financement permettra à CIBOX d'accompagner son besoin en fonds de roulement, en lien direct avec la montée en puissance industrielle et commerciale du site de Revin. Pour rappel, cette montée en puissance a été matérialisée par la hausse du chiffre d'affaires de 86% à 10,4 M€ enregistrée au second semestre 2025 [2] .

À propos de Cibox

Créée en 1995, Cibox est une entreprise technologique française spécialisée dans les produits électroniques grand public. Au fil des années, Cibox a acquis une grande expérience dans la conception de produits technologiques répondant aux attentes des consommateurs et des distributeurs.

Aujourd'hui, l'offre s'articule principalement autour d'une gamme de produits de micro-mobilité électrique (trottinettes, vélos à assistance électrique, accessoires). Notre métier est de concevoir, fabriquer, entretenir des produits et services de mobilités douces pour les trajets de 3 à 30 km, qu'ils soient personnels ou professionnels. Afin de promouvoir ses solutions innovantes, Cibox a développé ses marques de produits (Scooty et yeep.me ).

En 2025, CIBOX a réalisé un chiffre d'affaires de 14,7 M€.

L'action CIBOX est cotée sur Euronext Growth Paris (ALCBX - FR0000054322). Elle est éligible PEA et au PEA-PME.

Contacts Cibox

CIBOX

investisseurs@ciboxcorp.com Presse financière

Michaël Scholze

Michael.scholze@seitosei-actifin.com

Tel. +33 1 56 88 11 14 Relations Investisseurs

Foucauld Charavay

foucauld.charavay@seitosei-actifin.com

+33 6 37 83 33 19

Tous les communiqués de presse de Cibox sont disponibles sur le site internet de la société www.ciboxcorp.com/corporate , dans la rubrique Documents Financiers.

Retrouvez toutes les informations sur : www.ciboxcorp.com

