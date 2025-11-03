 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
NOV 25 CAC 40 Index (10x)
8 124,50
-0,09%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

CIBOX : Nombre de titres et de droits de vote au 31 octobre 2025
information fournie par Actusnews 03/11/2025 à 19:30

Information mensuelle relative au nombre total des droits de vote et d'actions composant le capital social

Article 223-16 du règlement Général de l'Autorité des Marchés Financiers

Alfortville, le 3 novembre 2025

Date d'arrêté des informations Nombre total
d'actions
composant le capital 		Nombre total
de droits de vote



31 octobre 2025


332 612 582 		Total brut des droits de vote :

367 383 217
Total net(*) des droits de vote :

360 141 015

* Total net = nombre total de droits de vote attachés au nombre total d'actions – actions privées de droit de vote

À propos de Cibox

Créée en 1995, Cibox est une entreprise technologique française spécialisée dans les produits électroniques grand public. Au fil des années, Cibox a acquis une grande expérience dans la conception de produits technologiques répondant aux attentes des consommateurs et des distributeurs.

Aujourd'hui, l'offre s'articule principalement autour d'une gamme de produits de micro-mobilité électrique (trottinettes, vélos à assistance électrique, accessoires). Notre métier est de concevoir, fabriquer, entretenir des produits et services de mobilités douces pour les trajets de 3 à 30 km, qu'ils soient personnels ou professionnels. Afin de promouvoir ses solutions innovantes, Cibox a développé ses marques de produits (Scooty et yeep.me ).

En 2024, CIBOX a réalisé un chiffre d'affaires de 9,8 M€.

L'action CIBOX est cotée sur Euronext Growth Paris (ALCBX - FR0000054322). Elle est éligible PEA et au PEA-PME.

Contacts

CIBOX
investisseurs@ciboxcorp.com 		Presse financière
Michaël Scholze
Michael.scholze@seitosei-actifin.com
Tel. +33 1 56 88 11 14 		Relations investisseurs
Foucauld Charavay
foucauld.charavay@seitosei-actifin.com

Cette publication dispose du service " 🔒 Actusnews SECURITY MASTER ".
- SECURITY MASTER Key : ymdvlZmXlmjGmWtpYcluampkaGmXlWPIbmSWlpZsZMuWmGpjmpxpnMiVZnJmlWVv
- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com .

Information réglementée :
Total du nombre de droits de vote et du capital :
- Information relative au nombre total de droits de vote et d'actions composant le capital

Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/95009-nombre-actions-et-droits-de-vote-au-31102025.pdf

© Copyright Actusnews Wire
Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com

Valeurs associées

CIBOX INTER ACTIVE
0,0160 EUR Euronext Paris +2,56%
© Actusnews.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank