CIBOX : Nombre de titres et de droits de vote au 31 octobre 2025

Information mensuelle relative au nombre total des droits de vote et d'actions composant le capital social

Article 223-16 du règlement Général de l'Autorité des Marchés Financiers

Alfortville, le 3 novembre 2025

Date d'arrêté des informations Nombre total

d'actions

composant le capital Nombre total

de droits de vote





31 octobre 2025





332 612 582 Total brut des droits de vote :



367 383 217 Total net(*) des droits de vote :



360 141 015

* Total net = nombre total de droits de vote attachés au nombre total d'actions – actions privées de droit de vote

À propos de Cibox

Créée en 1995, Cibox est une entreprise technologique française spécialisée dans les produits électroniques grand public. Au fil des années, Cibox a acquis une grande expérience dans la conception de produits technologiques répondant aux attentes des consommateurs et des distributeurs.

Aujourd'hui, l'offre s'articule principalement autour d'une gamme de produits de micro-mobilité électrique (trottinettes, vélos à assistance électrique, accessoires). Notre métier est de concevoir, fabriquer, entretenir des produits et services de mobilités douces pour les trajets de 3 à 30 km, qu'ils soient personnels ou professionnels. Afin de promouvoir ses solutions innovantes, Cibox a développé ses marques de produits (Scooty et yeep.me ).

En 2024, CIBOX a réalisé un chiffre d'affaires de 9,8 M€.

L'action CIBOX est cotée sur Euronext Growth Paris (ALCBX - FR0000054322). Elle est éligible PEA et au PEA-PME.

Contacts

CIBOX

investisseurs@ciboxcorp.com Presse financière

Michaël Scholze

Michael.scholze@seitosei-actifin.com

Tel. +33 1 56 88 11 14 Relations investisseurs

Foucauld Charavay

foucauld.charavay@seitosei-actifin.com