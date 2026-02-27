CIBOX : nombre de titres et de droits de vote au 31 janvier 2026

Information mensuelle relative au nombre total des droits de vote et d'actions composant le capital social
Article 223-16 du règlement Général de l'Autorité des Marchés Financiers
Alfortville, le 27 février 2026
|Date d'arrêté des informations
|
Nombre total
d'actions
composant le capital
|
Nombre total
de droits de vote
|
31 janvier 2026
|
826 285 435
|
Total brut des droits de vote :
861 062 060
|
Total net(*) des droits de vote :
853 819 858
* Total net = nombre total de droits de vote attachés au nombre total d'actions – actions privées de droit de vote
À propos de Cibox
Créée en 1995, Cibox est une entreprise technologique française spécialisée dans les produits électroniques grand public. Au fil des années, Cibox a acquis une grande expérience dans la conception de produits technologiques répondant aux attentes des consommateurs et des distributeurs.
Aujourd'hui, l'offre s'articule principalement autour d'une gamme de produits de micro-mobilité électrique (trottinettes, vélos à assistance électrique, accessoires). Notre métier est de concevoir, fabriquer, entretenir des produits et services de mobilités douces pour les trajets de 3 à 30 km, qu'ils soient personnels ou professionnels. Afin de promouvoir ses solutions innovantes, Cibox a développé ses marques de produits (Scooty et yeep.me ).
En 2025, CIBOX a réalisé un chiffre d'affaires de 14,7 M€.
L'action CIBOX est cotée sur Euronext Growth Paris (ALCBX - FR0000054322). Elle est éligible PEA et au PEA-PME.
Contacts
|
CIBOX
investisseurs@ciboxcorp.com
|
Presse financière
Michaël Scholze
Michael.scholze@seitosei-actifin.com
Tel. +33 1 56 88 11 14
|
Relations investisseurs
Foucauld Charavay
foucauld.charavay@seitosei-actifin.com
- SECURITY MASTER Key : xXBslJiXZWqXnHBuZpWbmpRqaGeVk2acamGcyWRrZp/KaGxlyptql5XLZnJnnWVm
- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com .
Information réglementée :
Total du nombre de droits de vote et du capital :
- Information relative au nombre total de droits de vote et d'actions composant le capital
Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/96800-nombre-actions-et-droits-de-vote-au-31012026.pdf
Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer