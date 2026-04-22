Cibox creuse sa perte nette FY25 de 50,5% à 3,6 M€

* Cibox a creusé sa perte nette 2025 à 3,6 M€. * Chiffre d’affaires annuel en hausse de 50% à 14,7 M€. * EBE négatif s’est aggravé à 2,9 M€, sous l’effet des charges liées à la montée en puissance de l’usine de Revin. * Au T1 2026, chiffre d’affaires a plus que doublé à 3,2 M€ (+110%) avec 12 500 vélos assemblés. * Objectif maintenu de plus de 50 000 vélos à produire sur l’année, avec un T2 attendu en hausse par rapport au T1. Disclaimer: This news brief was created by Public Technologies (PUBT) using generative artificial intelligence. While PUBT strives to provide accurate and timely information, this AI-generated content is for informational purposes only and should not be interpreted as financial, investment, or legal advice. Cibox Inter@ctive SA published the original content used to generate this news brief on April 22, 2026, and is solely responsible for the information contained therein.

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