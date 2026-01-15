 Aller au contenu principal
CIBOX : CIBOX : Un chiffre d'affaires 2025 en hausse de +50% à 14,7 M EUR +86% au second semestre.
information fournie par Actusnews 15/01/2026 à 08:00

Un chiffre d'affaires 2025 en hausse de +50% à 14,7 M€
+86% au second semestre

15 janvier 2025. CIBOX fabricant français de la micro-mobilité électrique, publie son chiffre d'affaires pour l'exercice 2025.

Données en M€
(Chiffres non audités) 		2024 2025 Variation
Chiffre d'affaires annuel 9,8 14,7 +50%
Dont S2 5,6 10,4 +86%

Après un premier semestre en légère croissance dans un contexte de migration de l'activité vers le nouveau site industriel de Revin, CIBOX enregistre une forte accélération de son activité sur le second semestre avec, sur cette période, un chiffre d'affaires de 10,4 M€, en hausse de 86% par rapport au second semestre 2024.

Cette montée en puissance des ventes permet à la société d'afficher sur l'ensemble de l'exercice 2025 un chiffre d'affaires de 14,7 M€ (vs 9,8 M€ en 2024), en progression de 50% par rapport à 2024.

Sur la première partie de l'année, CIBOX s'était focalisé sur l'exécution de sa feuille de route industrielle et commerciale afin de préparer son changement de dimension et d'être prêt à profiter pleinement du potentiel du marché de la micromobilité à l'échelle européenne. Depuis l'ouverture de son site industriel au printemps 2025, l'activité est montée progressivement en puissance pour atteindre sur le dernier mois de l'année une production de plus de 5.000 vélos à assistance électrique portant les ventes à 24.000 unités pour l'ensemble de l'exercice.

Dynamique commerciale au rendez-vous, développement rapide à l'International

Sur le terrain commercial, des avancées importantes ont également été réalisées avec :

  • La hausse de la contribution des vélos à assistance électrique dans l'activité totale soutenue par l'ouverture du site de Revin. Sur l'année, cette famille de produits a concentré 80% du chiffre d'affaires total contre 50% en 2024 ;
  • La bonne dynamique commerciale sur les canaux digitaux (site YEEP.ME et Market Places) avec des ventes consolidées à 3,8M€ sur 2025.
  • L'accélération à l'International avec un chiffre d'affaires de plus de 10 M€, soit près de 5 fois plus qu'en 2024, et une part de 70% du total de l'année. Cette forte progression a été portée par l'Allemagne, la Belgique, l'Italie et les Pays-Bas. Grâce à l'implantation géographique stratégique du site de Revin dans les Ardennes et à l'attractivité de son outil industriel, Cibox bénéficie de conditions optimales pour adresser ces grands marchés européens qui devraient continuer à soutenir le développement des ventes hors de France.

Au-delà de ces avancées sur son cœur de métier, Cibox a également lancé fin 2025 ses services de stockage, de traitement de commande, de réparation et de reconditionnement pour le compte de marques tierces. Cette nouvelle activité développée dans l'atelier 3R « Réparations, Reconditionnement, Recyclage» de Revin doit progressivement s'imposer comme une source de revenus complémentaires contributive aux marges.

Opérations de financement pour sécuriser la poursuite du développement et la montée en puissance des nouveaux outils

Enfin, afin de de renforcer ses fonds propres, de consolider son bilan mais aussi de financer partiellement son besoin en fonds de roulement, CIBOX a réalisé deux augmentations de capital en novembre 2025 qui lui ont permis de lever 5,6 M€ dédiés à la sécurisation des approvisionnements et la constitution d'un stock tampon.

Une levée de fonds complémentaire sous forme d'émission obligataire via LITA.co pour un maximum de 2,0 M€ a par ailleurs été lancée fin 2025. Cette opération qui sera clôturée le 28 janvier 2026 doit permettre de réaliser les nouveaux investissements imposés par la montée en puissance de la production et de répondre au besoin de fonds de roulement nécessaire.

Au regard des fortes perspectives de croissance de CIBOX qui s'appuient sur la montée en puissance de son site industriel et du besoin en fonds de roulement associé, la recherche de solutions de financement complémentaire pourrait être engagée.

2026 : des perspectives solides dans la croissance et l'amélioration des résultats

Pour 2026, CIBOX est confiant dans sa capacité à afficher un nouvel exercice de forte croissance. La société se donne comme ambition de produire 50.000 vélos cette année, soit une multiplication par plus de deux des volumes par rapport à 2025. CIBOX entend ainsi que cette forte augmentation de l'activité s'accompagne d'une amélioration des résultats.

Pour réussir, quatre priorités ont été fixées :

  • Consolider et développer les capacités de production du site de Revin tout en sécurisant la chaine d'approvisionnement
  • Déployer de nouveaux process industriels pour renforcer la performance et la compétitivité des outils
  • Développer l'activité de services 3R, source de revenus complémentaires à fortes marges
  • Confirmer la montée en puissance de la marque YEEP.ME et le développement des ventes à l'International

À propos de Cibox

Créée en 1995, Cibox est une entreprise technologique française spécialisée dans les produits électroniques grand public. Au fil des années, Cibox a acquis une grande expérience dans la conception de produits technologiques répondant aux attentes des consommateurs et des distributeurs.

Aujourd'hui, l'offre s'articule principalement autour d'une gamme de produits de micro-mobilité électrique (trottinettes, vélos à assistance électrique, accessoires). Notre métier est de concevoir, fabriquer, entretenir des produits et services de mobilités douces pour les trajets de 3 à 30 km, qu'ils soient personnels ou professionnels. Afin de promouvoir ses solutions innovantes, Cibox a développé ses marques de produits (Scooty et yeep.me ).

En 2025, CIBOX a réalisé un chiffre d'affaires de 14,7 M€.

L'action CIBOX est cotée sur Euronext Growth Paris (ALCBX - FR0000054322). Elle est éligible PEA et au PEA-PME.

Contacts Cibox

CIBOX
investisseurs@ciboxcorp.com 		Presse financière
Michaël Scholze
Michael.scholze@seitosei-actifin.com
Tel. +33 1 56 88 11 14 		Relations Investisseurs
Foucauld Charavay
foucauld.charavay@seitosei-actifin.com
+33 6 37 83 33 19

Tous les communiqués de presse de Cibox sont disponibles sur le site internet de la société www.ciboxcorp.com/corporate , dans la rubrique Documents Financiers.

Retrouvez toutes les informations sur : www.ciboxcorp.com


Information réglementée :
Informations privilégiées :
- Information sur chiffre d'affaires annuel

Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/96009-cp_cibox-ca-2025.pdf

