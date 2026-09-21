CIBOX : CIBOX : Le changement d'échelle se confirme. Chiffre d'affaires 2025 dépassé en moins de 8 mois.

Le changement d'échelle se confirme

Chiffre d'affaires 2025 dépassé en moins de 8 mois

Révision à la hausse de l'objectif de production 2026 :

60 000 vélos électriques désormais programmés pour l'exercice

Un chiffre d'affaires de plus de 15 M€ mi-août 2026, déjà supérieur à l'activité de l'année 2025

Plus de 40 000 vélos électriques assemblés depuis le début de l'exercice, dont 13 000 uniquement en juillet et août

Ambition de production 2026 relevée à un minimum de 60 000 vélos

Le 21 septembre 2026. Après avoir dégagé un chiffre d'affaires de 10,7 M€ au premier semestre 2026, multiplié par 2,5 par rapport à la même période de 2025, CIBOX a poursuivi son changement de dimension au cours de l'été. Une accélération qui permet d'ores et déjà de réviser à la hausse l'objectif de production fixé pour l'ensemble de l'exercice avec la montée en puissance du site industriel de Revin.

Plus de 15 M€ de chiffre d'affaires en moins de 8 mois

Au 14 août 2026, CIBOX le chiffre d'affaires dépassait les 15,1 M€, supérieur en moins de 8 mois à celui réalisé sur l'ensemble de l'exercice 2025 (14,7 M€).

Cette performance illustre l'accélération de l'activité depuis la mise en service du site industriel de Revin et le succès commercial des nouvelles gammes déployées par CIBOX. En temps de crise du pouvoir d'achat, le positionnement de CIBOX pour une mobilité durable et accessible semble trouver son marché.

Plus de 40 000 vélos assemblés depuis le début de l'année

Après 28 000 vélos assemblés au premier semestre 2026, près de 13 000 vélos supplémentaires ont été assemblés au cours des mois de juillet et août, portant la production cumulée à plus de 40 000 unités depuis le début de l'année.

Cette montée en cadence valide la stratégie industrielle menée par la société et les premiers bénéfices des investissements importants engagés pour imposer un leader européen de la mobilité verte.

Mis en service au printemps 2025, le site de Revin avait démarré avec une capacité initiale de 200 vélos électriques par jour, avec une montée en puissance programmée vers une capacité attendue à plus de 600 vélos par jour. L'usine, aujourd'hui opérationnelle sur un site de 17 500 m², constitue le socle de la transformation de la société.

Une ambition de production désormais portée à un minimum de 60 000 vélos en 2026

Compte tenu du niveau de production atteint à fin août et de la dynamique en cours, CIBOX anticipe désormais un dépassement de son objectif initial de 50 000 vélos assemblés en 2026. La Société s'est organisée afin d'accompagner cette nouvelle cadence et table désormais sur une production d'au moins 60 000 vélos sur l'exercice en cours.

Cette nouvelle ambition représente une accélération majeure par rapport à 2025, exercice au cours duquel CIBOX avait produit et commercialisé environ 24 000 vélos à assistance électrique.

Cette montée en puissance confirme ainsi le rôle stratégique de Revin dans le nouveau modèle de CIBOX : l'intégration d'un outil industriel français capable d'accompagner une forte croissance des commandes en répondant à la fois aux besoins des marques européennes partenaires et aux prises de commandes associées aux marques propres de l'entreprise.

Les vélos à assistance électrique représentent désormais près de 90% de l'activité de CIBOX contre 50% en 2024 confirmant le recentrage opéré sur la micro-mobilité verte.

YEEP.ME : une gamme qui s'élargit pour répondre à tous les usages du quotidien

Conjointement à la montée en puissance de son activité industrielle, CIBOX poursuit le développement de sa marque YEEP.ME, qui bénéficie du renouvellement de ses gammes et de la montée en puissance de ses canaux digitaux.

Les nouveaux modèles lancés sous la marque rencontrent un franc succès commercial, venant renforcer la visibilité de YEEP.ME sur le marché du vélo à assistance électrique. La gamme cargo constitue notamment un axe majeur de développement.

La troisième génération du DAY CARGO , vélo longtail permettant de transporter jusqu'à deux enfants, a été lancée au début du mois d'août. Elle est désormais complétée, en ce début septembre, par le DAY CARGO MINI, une nouvelle déclinaison équipée de roues de 20 pouces, conçue pour offrir davantage de maniabilité et de facilité d'utilisation au quotidien.

Avec ces deux modèles longtail, auxquels s'ajoute le DAY COMPACT, modèle shortail lancé en début d'année et conçu pour transporter un enfant, YEEP.ME dispose désormais d'une offre complète sur les usages familiaux.

Cette gamme est complétée par un ensemble d'accessoires dédiés permettant aux utilisateurs d'adapter leur vélo aux différents besoins du quotidien : transport des enfants, courses, déplacements urbains ou activités familiales.

Au regard de ces avancées CIBOX réaffirme sa pleine confiance dans ses perspectives de développement. Montée en puissance de l'outil industriel, dynamique de prise de commandes, innovation et enrichissement des gammes : sur tous ces terrains le CIBOX franchit aujourd'hui des étapes décisives qui doivent lui permettre de s'engager dans une trajectoire durable de croissance. En matière d'amélioration de résultats, les perspectives sont également très favorables malgré une première partie d'année qui intègrera encore des charges non récurrentes pour accompagner la montée cadence en cours.

Prochain rendez-vous : Résultats Semestriels 2026 et chiffre d'affaires du 3 ème trimestre 2026 le 15 octobre 2026 après Bourse

À propos de Cibox

Créée en 1995, Cibox est une entreprise technologique française spécialisée dans les produits électroniques grand public. Au fil des années, Cibox a acquis une grande expérience dans la conception de produits technologiques répondant aux attentes des consommateurs et des distributeurs.

Aujourd'hui, l'offre s'articule principalement autour d'une gamme de produits de micro-mobilité électrique (trottinettes, vélos à assistance électrique, accessoires). Notre métier est de concevoir, fabriquer, entretenir des produits et services de mobilités douces pour les trajets de 3 à 30 km, qu'ils soient personnels ou professionnels. Afin de promouvoir ses solutions innovantes, Cibox a développé ses marques de produits ( yeep.me ).

En 2025, CIBOX a réalisé un chiffre d'affaires de 14,7 M€.

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