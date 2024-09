CIBOX : Cibox : Démarrage de la production à Revin

Démarrage de la production à Revin

19 septembre 2024. CIBOX expert français de la micro-mobilité électrique, annonce le démarrage de sa production dans son usine de Revin.

En ligne avec l'annonce faite lors de la publication du chiffre d'affaires semestriel du 17 juillet 2024, CIBOX lance cette semaine ses premières productions de vélos à Revin. La Société peut désormais réaliser l'assemblage complet, le montage des roues et la configuration de la partie électronique sur son site Ardennais provisoire, dans l'attente de la livraison du site d'ici fin 2024. La montée en puissance de ce site se fera à compter de 2025 et sur plusieurs années pour arriver à sa capacité finale de production : 150.000 vélos par an.

Avec l'ouverture de son usine, CIBOX se dote de capacités de production démultipliées et compétitives pour accélérer sa conquête des marchés français et européen de la micro-mobilité électrique.

Georges Lebre, Président Directeur de Général de CIBOX déclare : « Nous sommes très fiers de pouvoir sortir nos premiers vélos de notre propre usine française. Ce lancement est un magnifique exemple de relocalisation industrielle que nous portons depuis des mois avec énergie et enthousiasme. Cette mise en production est une première étape au service d'une ambition qui doit permettre à CIBOX de changer de dimension et de s'engager dans un nouveau cycle de développement. Je tiens à remercier tous les acteurs qui nous accompagnent dans ce projet : la Communauté de Communes Ardennes Rives de Meuse, Ardennes Développement, la Région Grand Est, BPI France, Territoires d'industrie ainsi que nos partenaires financiers. Et bien sûr tous nos collaborateurs sans qui rien n'aurait été possible ! ».

Prochain rendez-vous : Résultats du 1 er semestre 2024 le 16 octobre 2024 après Bourse

Retrouvez toutes les informations sur : www.ciboxcorp.com

À propos de Cibox

Créée en 1995, Cibox est une entreprise technologique française spécialisée dans les produits électroniques grand public. Au fil des années, Cibox a acquis une grande expérience dans la conception de produits technologiques répondant aux attentes des consommateurs et des distributeurs.

Aujourd'hui, l'offre s'articule principalement autour d'une gamme de produits de micro-mobilité électrique (trottinettes, vélos à assistance électrique, accessoires). Notre métier est de concevoir, fabriquer, entretenir des produits et services de mobilités douces pour les trajets de 3 à 30 km, qu'ils soient personnels ou professionnels. Afin de promouvoir ses solutions innovantes, Cibox a développé ses marques de produits (Scooty et yeep.me ).

En 2023, CIBOX a réalisé un chiffre d'affaires de 4,8 M€.

L'action CIBOX est cotée sur Euronext Growth Paris (ALCBX - FR0000054322). Elle est éligible PEA et au PEA-PME.

Contacts

CIBOX

investisseurs@ciboxcorp.com Presse financière

Michaël Scholze

Michael.scholze@seitosei-actifin.com

Tel. +33 1 56 88 11 14 Relations Investisseurs

Foucauld Charavay

foucauld.charavay@seitosei-actifin.com

+33 6 37 83 33 19

