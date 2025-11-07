CIBOX : CIBOX : Décalage d'un jour du règlement-livraison de l'augmentation de capital de CIBOX au 12 novembre 2025.

Décalage d'un jour du règlement-livraison de l'augmentation de capital de CIBOX au 12 novembre 2025

7 novembre 2025. CIBOX fabricant français de la micro-mobilité électrique, annonce le décalage d'un jour de son règlement-livraison au 12 novembre 2025.

Comme annoncé par communiqué du 7 novembre 2025, le règlement-livraison de l'augmentation de capital du 6 novembre 2025 d'un montant de 5,6 M€ était prévu pour le 11 novembre 2025. Les délais techniques de réalisation et la présence d'un jour férié le 11 novembre 2025 décalent le règlement-livraison au 12 novembre 2025.

À propos de Cibox

Créée en 1995, Cibox est une entreprise technologique française spécialisée dans les produits électroniques grand public. Au fil des années, Cibox a acquis une grande expérience dans la conception de produits technologiques répondant aux attentes des consommateurs et des distributeurs.

Aujourd'hui, l'offre s'articule principalement autour d'une gamme de produits de micro-mobilité électrique (trottinettes, vélos à assistance électrique, accessoires). Notre métier est de concevoir, fabriquer, entretenir des produits et services de mobilités douces pour les trajets de 3 à 30 km, qu'ils soient personnels ou professionnels. Afin de promouvoir ses solutions innovantes, Cibox a développé ses marques de produits (Scooty et yeep.me ).

En 2024, CIBOX a réalisé un chiffre d'affaires de 9,8 M€.

L'action CIBOX est cotée sur Euronext Growth Paris (ALCBX - FR0000054322). Elle est éligible PEA et au PEA-PME.

