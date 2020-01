CIBOX : Chiffre d'affaires 2019

CA ANNUEL DE 7,0 MILLIONS D'EUROS

MOBILITE : +25% DE CROISSANCE EN 2019 (12 MOIS)

2020 : DOUBLEMENT ATTENDU DE l'ACTIVITÉ MOBILITÉ DANS UN CONTEXTE DE MARCHÉ PORTEUR

En K€ 2019 2018 Variation A fin septembre 5 276 * 9 202 (42,6) % Quatrième trimestre 1 748 * 2 040 (14,3) % Total 7 024 * 11 242 (37,5) %

(*données non auditées)

Chiffre d'affaires du 4ème trimestre 2019 : 1 748 milliers d'euros

Le chiffre d'affaires du quatrième trimestre 2019 s'élève à 1 748 milliers d'euros, contre un chiffre d'affaires de 2 040 milliers d'euros au 4ème trimestre 2018.

Le chiffre d'affaires annuel s'élève à 7 024 milliers d'euros, contre un chiffre d'affaires de 11 242 milliers d'euros au cours de la même période de l'année précédente. Hors activité Smartphones, le chiffre d'affaires 2019 est en recul de 1,8% par rapport à 2018.

Les faits marquants :

Sur la mobilité , l'entreprise enregistre une croissance de 21,1% de son activité.

Une bonne performance en 2019 qui a été pour CIBOX une année d'investissement en développement de produits dont le démarrage de la commercialisation a lieu entre fin 2019 (lancement de la marque yeep.me en novembre) et le premier semestre 2020 ;

, l'entreprise enregistre une croissance de 21,1% de son activité. Une bonne performance en 2019 qui a été pour CIBOX une année d'investissement en développement de produits dont le démarrage de la commercialisation a lieu entre fin 2019 (lancement de la marque yeep.me en novembre) et le premier semestre 2020 ; Une baisse des ventes de 19,9% de la catégorie Stockage, marché fluctuant dans lequel Cibox continue de privilégier l'innovation et la marge, le cas échéant au détriment des volumes, avec pour priorité le développement des produits de SSD ;

Un quasi-arrêt des ventes de smartphones en 2019, suite à la mise en sommeil de cette activité en 2018 compte-tenu de marges et de perspectives insuffisantes.

Perspectives

Avec une législation clarifiée fin 2019 et le développement croissant de l'appétence pour les nouvelles mobilités douces de la part des utilisateurs, le marché devrait poursuivre sa croissance.

Dans ce contexte porteur et grâce aux investissements importants en développement produit (hardware et software), les perspectives pour 2020 sont bonnes et devraient se traduire par une progression significative de l'activité de mobilité pour CIBOX. A la date du présent communiqué, le niveau de carnet de commandes permet de confirmer les ambitions de développement de l'activité de mobilité, et de fixer pour 2020 un doublement de l'activité mobilité en valeur, positionnant ainsi l'entreprise parmi les leaders du marché.

Le savoir-faire vertical (conception, fabrication, entretien-réparation) de CIBOX positionne l'entreprise comme un acteur spécialisé en micro-mobilité électrique pour les trajets du quotidien personnels et professionnels, avec trottinettes et vélos électriques, accessoires.

Ainsi la stratégie de croissance sera multicanale et multi-produits :

Offre de location me² aux entreprises « Produit + Services »

Réseaux spécialisés de la mobilité ; avec la marque yeep.me

Vente directe sur internet

Grande distribution avec la marque Scooty et les marque de distributeurs

Avec un focus sur la France en priorité et l'initiation de l'international.

Prochaine communication

Résultats 2019 - 22 avril 2020 après Bourse

À propos de Cibox Inter@ctive

Créée en 1995, Cibox Inter@ctive est une entreprise française spécialisée dans le développement informatique.

Au cours des années, la Société a acquis une grande expérience en matière d'électronique et propose à ce jour une gamme de produits innovants. L'essentiel de son chiffre d'affaires est réalisé auprès de la distribution, spécialisée et généraliste. Elle est également présente auprès des « pure players » du e-commerce.

Spécialisée dans le design et la conception de produits technologiques conviviaux sur différents marchés, Cibox entend jouer un rôle moteur dans la révolution initiée de la mobilité urbaine.

Cotation : Eurolist Compartiment C d'Euronext Paris Code ISIN : FR 0000054322 - CIB

Relation Investisseurs investisseurs@ciboxcorp.com