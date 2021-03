CIBOX : Agenda financier 2021

29 mars 2021. Cibox, entreprise française d'électronique grand public experte de la micro-mobilité électrique, publie son agenda financier pour l'exercice 2021.

Dates des publications Résultats annuels 2020 et chiffre d'affaires du 1er trimestre 2021 jeudi 22 avril 2021 Mise à disposition du Rapport Financier Annuel 2020 jeudi 29 avril 2021 Chiffre d'affaires du 2ème trimestre 2021 mercredi 21 juillet 2021 Résultats du 1er semestre 2021 jeudi 23 septembre 2021 Mise à disposition du Rapport Financier Semestriel 2021 mercredi 29 septembre 2021 Chiffre d'affaires du 3ème trimestre 2021 jeudi 14 octobre 2021 Chiffre d'affaires du 4ème trimestre 2021 jeudi 27 janvier 2022 Résultats annuels 2021 et chiffre d'affaires du 1er trimestre 2022 jeudi 21 avril 2022

Cet agenda est fourni à titre indicatif. Les publications auront lieu après la clôture des marchés d'Euronext à Paris.

Tous les communiqués de presse de Cibox sont disponibles sur le site internet de la société : www.ciboxcorp.com/corporate, dans la rubrique Documents Financiers.

Prochain rendez-vous : résultats annuels 2020 et chiffre d'affaires du 1er trimestre 2021,

le jeudi 22 avril 2021 après Bourse

Retrouvez toutes les informations sur : www.ciboxcorp.com

À propos de Cibox

Créée en 1995, Cibox est une entreprise technologique française spécialisée dans les produits électroniques grand public. Au fil des années, Cibox a acquis une grande expérience dans la conception de produits technologiques répondant aux attentes des consommateurs et des distributeurs.

Aujourd'hui, l'offre s'articule principalement autour d'une gamme de produits innovants dédiés à la micro-mobilité électrique (trottinettes, vélos à assistance électrique, accessoires). Notre métier est de concevoir, fabriquer, entretenir des produits et services de mobilités douces pour les trajets de 3 à 30 km, qu'ils soient personnels ou professionnels. Afin de promouvoir ses solutions innovantes, Cibox a développé ses propres marques de produits (Scooty et yeep.me) et un service de location dédié aux entreprises (yeep.me SHARE).

Cibox propose également des produits électroniques de stockage et de téléphonie mobile et des solutions d'accompagnement projet sur-mesure pour les grandes enseignes de distribution.

En 2020, CIBOX a réalisé un chiffre d'affaires de 14,5 M€, en croissance de +106%.

L'action CIBOX est cotée sur Euronext à Paris (CIB - FR0000054322). Elle est éligible PEA, au PEA-PME et au SRD long seulement.

Contacts Yassir El Alaoui Anne-Catherine Bonjour Relations Investisseurs Relations Presse cibox@actus.fr acbonjour@actus.fr 01 53 67 36 75 01 53 67 36 93