Chypre vise 25Md€ d'encours pour son industrie de fonds à moyen terme

(NEWSManagers.com) - L'industrie chypriote des fonds d'investissement comptait quelque 11,1 milliards d'euros sous gestion à la fin du premier trimestre 2022, dont 80,4% étaient investis dans des fonds domiciliés à Chypre, selon les statistiques de l'association locale de la gestion d'actifs Cyprus Investment Fund Association (Cifa).

Chypre vise 25 milliards d'euros d'encours sous gestion sur le moyen terme, indique le président de Cifa, Andreas Yiasemides, dans le rapport 2022-2023 de l'association, publié début décembre. L'île veut surtout se développer sur les fonds alternatifs. "Chypre se positionne stratégiquement comme le domicile de fonds alternatifs et petites sociétés de gestion spécialisés. La plupart investissent via le private equity dans des secteurs tels que la banque, l'immobilier, la santé, et surtout dans les secteurs maritime (shipping par exemple) et énergétique", souligne le rapport.

Le document relève que Chypre est parti à la conquête de nouveaux marchés pour attirer de nouveaux professionnels de l'investissement, notamment en Inde, Chine, Israël ainsi qu'en Afrique et au Moyen-Orient. "Les gérants de fonds asiatiques établissent de plus de plus de fonds ou de ManCo à Chypre pour accéder au marché de l'Union européenne. Dans le même temps, l'île observe un intérêt grandissant des gérants britanniques qui s'installent à Chypre pour conserver leur accès au marché européen post-Brexit", écrit Cifa dans son rapport.