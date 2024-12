Chute historique pour Novo Nordisk après les résultats décevants de son CagriSema

(AOF) - Novo Nordisk (-22,90% à 573,00 couronnes danoises) affiche une chute jamais vue à la Bourse de Copenhague après que les résultats de son médicament expérimental contre l'obésité, CagriSema, sont ressortis inférieurs aux attentes. Le groupe danois rapporte que le successeur potentiel du Wegovy, a permis une perte de poids de 22,7%, contre 25 % attendus, dans l'essai clinique Redefine 1. Principal concurrent de Novo Nordisk sur ce marché, Eli Lilly prend la tête du S&P500 avec une hausse de 5,13% à 796,44 dollars.

Un échec relatif du CagriSema

CagriSema est une injection hebdomadaire qui combine le sémaglutide, ingrédient actif du Wegovy, avec une autre molécule, le cagrilintide. Le laboratoire souligne que l'essai a atteint son critère d'évaluation principal en démontrant une perte de poids statistiquement significative et supérieure au placebo sur 68 semaines. Les effets indésirables les plus fréquents étaient gastro-intestinaux, et la grande majorité étaient légers à modérés et diminuaient avec le temps.

Les résultats du deuxième essai pivot de phase 3, Redefine 2, chez les adultes atteints de diabète de type 2, d'obésité ou de surpoids, sont attendus au cours du premier semestre 2025.

Une nouvelle étape du duel avec Eli Lilly

Dans l'essai clinique randomisé ouvert de phase 3b, Surmount-5 dont les résultats ont été publiés début décembre, le Zepbound d'Eli Lilly (tirzepatide) a permis une perte de poids relative supérieure de 47% à celle de Wegovy (sémaglutide). Dans l'étude de phase 3 Surmount-1 qui a duré trois ans, l'étude la plus longue à ce jour sur la tirzépatide, ce produit a démontré une perte de poids moyenne soutenue de 22,9% au cours de la période de traitement de trois ans.

Un poids lourd de la cote européenne

Malgré sa forte chute, Novo Nordisk reste la première capitalisation européenne, un titre qu'elle a conquis le 1er septembre 2023, ravissant sa couronne au roi du luxe, LVMH. Selon le site spécialisé Companiesmarketcap.com, Novo Nordisk pèse 398,10 milliards de dollars contre 330,14 milliards pour LVMH.