Chute des sociétés gazières américaines en raison d'une production record malgré les prévisions de temps plus froid

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
25 novembre - ** Les actions des sociétés américaines de gaz naturel sont en baisse, suivant la chute des contrats à terme sur le gaz naturel NGA/
** Les contrats à terme sur le gaz naturel américain NGc1 ont baissé de 5,4 % à 4,42 $ par million d'unités thermiques britanniques, plaçant le contrat sur la voie de sa clôture la plus basse depuis le 18 novembre
** Les prix du gaz naturel chutent en raison d'une production record et d'une grande quantité de gaz stocké, malgré les prévisions d'un temps plus froid et d'une demande plus élevée que prévu au cours des deux prochaines semaines
** Les actions des sociétés de gaz naturel: CNX Resources
CNX.N en baisse marginale, EQT Corp EQT.N en baisse de ~1%, Cheniere Energy LNG.N en baisse de 1,5%, Energy Transfer
ET.N en baisse de 1,2% et Williams Companies WMB.N en baisse de 1,1%
** New Fortress Energy NFE.O chute de ~6% et Sempra
SRE.N de ~1%
** Les ETFs United States Natural Gas Fund UNG.P ont baissé de 5,3%, et ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas
BOIL.P a baissé de 10,7%
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer