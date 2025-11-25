Chute des sociétés gazières américaines en raison d'une production record malgré les prévisions de temps plus froid

25 novembre - ** Les actions des sociétés américaines de gaz naturel sont en baisse, suivant la chute des contrats à terme sur le gaz naturel NGA/

** Les contrats à terme sur le gaz naturel américain NGc1 ont baissé de 5,4 % à 4,42 $ par million d'unités thermiques britanniques, plaçant le contrat sur la voie de sa clôture la plus basse depuis le 18 novembre

** Les prix du gaz naturel chutent en raison d'une production record et d'une grande quantité de gaz stocké, malgré les prévisions d'un temps plus froid et d'une demande plus élevée que prévu au cours des deux prochaines semaines

** Les actions des sociétés de gaz naturel: CNX Resources

CNX.N en baisse marginale, EQT Corp EQT.N en baisse de ~1%, Cheniere Energy LNG.N en baisse de 1,5%, Energy Transfer

ET.N en baisse de 1,2% et Williams Companies WMB.N en baisse de 1,1%

** New Fortress Energy NFE.O chute de ~6% et Sempra

SRE.N de ~1%

** Les ETFs United States Natural Gas Fund UNG.P ont baissé de 5,3%, et ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas

BOIL.P a baissé de 10,7%