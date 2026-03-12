Liban: huit morts dans une nouvelle frappe israélienne sur Beyrouth

Un soldat inspecte un véhicule endommagé sur le site d'une frappe aérienne israélienne dans la zone côtière de Ramlet al-Bayda à Beyrouth, le 12 mars 2026 au Liban ( AFP / Anwar AMRO )

Une nouvelle frappe israélienne qui a visé jeudi le front de mer à Beyrouth, où des déplacés dorment dans des tentes, a fait jeudi huit morts, au moment où le Hezbollah a intensifié ses attaques contre Israël.

La guerre entre Israël et le Hezbollah pro-iranien a fait plus de 630 tués et déplacé plus de 800.000 personnes depuis qu'elle a éclaté le 2 mars, selon les chiffres officiels.

Le Liban a été entraîné dans la guerre au Moyen-Orient lorsque le Hezbollah a attaqué Israël en riposte à la mort du guide suprême iranien, l’ayatollah Ali Khamenei, tué lors de frappes américano-israéliennes.

Une nouvelle frappe a ciblé dans la nuit la capitale libanaise où ont afflué les déplacés venus des bastions du Hezbollah, visant le front de mer de Ramlet al-Bayda et faisant huit morts et 31 blessés selon un dernier bilan officiel.

Un policier observe une voiture endommagée sur le site d'une frappe aérienne israélienne dans la zone côtière de Ramlet al-Bayda à Beyrouth, le 12 mars 2026 au Liban ( AFP / Anwar AMRO )

"Nous avons soudain entendu le fracas d'une explosion", dit Aseel Habbaj, une femme portant son bébé, qui dormait dans une tente avec sa famille. Elle dit avoir "vu des gens tués étendus par terre", avant qu'une deuxième frappe blesse son mari.

"Nous avons choisi cet endroit parce qu'on aurait jamais imaginé qu'Israël frappe" en plein coeur de Beyrouth, dit Dalal al-Sayed, 40 ans.

Elle dit qu'après la première frappe, "une deuxième a suivi" au moment ou des personnes s'étaient rassemblées autour du site visé, causant "un carnage".

Des habitants déplacés dans un campement le long du front de mer à Beyrouth, le 10 mars 2026 au Liban ( AFP / Anwar AMRO )

Cette femme qui a fui le sud du Liban dit qu'elle continuera de vivre sous la tente sur le front de mer, n'ayant nulle part d'autre où aller.

Un correspondant de l'AFP sur place a vu une moto et deux voitures endommagées. Des taches de sang maculent le trottoir et un petit trou est visible dans le sol.

Les éclats d'obus ont atteint quelques tentes.

Il s'agit de la troisième attaque au coeur de la capitale depuis le début de la guerre au Moyen-Orient, après une frappe contre un hôtel en bord de mer dimanche et un raid contre un appartement mercredi.

- "A grande échelle" -

Des frappes ont également visé Aramoun, un quartier résidentiel au sud de Beyrouth, hors des bastions du Hezbollah, faisant trois morts et un blessé, un enfant, selon le bilan initial du ministère de la Santé.

Mercredi soir, l'armée israélienne avait annoncé avoir déclenché une nouvelle série de frappes "à grande échelle" sur la banlieue sud de Beyrouth, bastion du Hezbollah régulièrement bombardé depuis dix jours et dont une grande partie de la population a fui.

L'armée israélienne a dit avoir atteint dix cibles liées au Hezbollah dans le sud de Beyrouth, dont un quartier général du renseignement, des centres de commandement, et "des dizaines de lanceurs".

Jeudi matin, un photographe de l'AFP a rapporté un spectacle de désolation dans la banlieue déserte: immeubles en ruines et encore en feu et gravats jonchant les rues.

Le Hezbollah a de son côté annoncé mercredi soir avoir lancé une attaque d'envergure aux missiles contre Israël.

Un homme au milieu de bâtiments endommagés après des frappes aériennes israéliennes nocturnes sur la banlieue sud de Beyrouth, le 12 mars 2026 au Liban ( AFP / Ibrahim AMRO )

Les Gardiens de la Révolution avaient annoncé peu auparavant que l'Iran avait réalisé une opération de frappes "conjointe et intégrée" avec son allié du Hezbollah visant Israël.

Alors que toutes les issues diplomatiques semblent bloquées, le président français Emmanuel Macron a appelé mercredi Israël sur X à "clairement renoncer à une offensive terrestre au Liban" et le Hezbollah à "immédiatement mettre fin à ses attaques", après s'être entretenu avec son homologue libanais Joseph Aoun.

Israël a massé des troupes à sa frontière avec le Liban et son armée s'est avancée dans plusieurs villages frontaliers depuis le début de la guerre.