Chute des actions de PENN ; règlement avec l'investisseur activiste, nomination de trois nouveaux administrateurs
information fournie par Reuters 23/02/2026 à 15:57

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

23 février - ** Les actions de l'opérateur de casinos PENN Entertainment PENN.O chutent de près de 5% à environ 12,40 dollars dans les échanges matinaux

** La société a signé un accord de coopération avec l'investisseur activiste HG Vora Capital Management et a ajouté trois nouveaux administrateurs indépendants à son conseil d'administration

** Dans le cadre de cet accord, Heather Ace, Jeffrey Fox et Fabio Schiavolin ont été nommés au conseil d'administration

** La société devrait présenter ses résultats du quatrième trimestre plus tard dans la semaine, le 26 février

** En tenant compte des mouvements de la séance, les actions ont baissé de 15,9 % depuis le début de l'année

