Chute des actions de PENN ; règlement avec l'investisseur activiste, nomination de trois nouveaux administrateurs

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
23 février - ** Les actions de l'opérateur de casinos PENN Entertainment PENN.O chutent de près de 5% à environ 12,40 dollars dans les échanges matinaux
** La société a signé un accord de coopération avec l'investisseur activiste HG Vora Capital Management et a ajouté trois nouveaux administrateurs indépendants à son conseil d'administration
** Dans le cadre de cet accord, Heather Ace, Jeffrey Fox et Fabio Schiavolin ont été nommés au conseil d'administration
** La société devrait présenter ses résultats du quatrième trimestre plus tard dans la semaine, le 26 février
** En tenant compte des mouvements de la séance, les actions ont baissé de 15,9 % depuis le début de l'année
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer