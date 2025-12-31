Chute des actions chimiques en 2025, le secteur confronté à la faiblesse de la demande et aux coûts des intrants

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

31 décembre - ** Les actions des entreprises chimiques américaines devraient terminer l'année 2025 sur une note négative, le secteur continuant à lutter contre la faiblesse de la demande, la hausse des coûts des intrants et le durcissement des réglementations européennes

** Les entreprises chimiques desservent un large éventail de marchés finaux tels que l'automobile, le bâtiment et la construction, la médecine et l'électronique

** A la dernière clôture, LyondellBasell LYB.N a chuté de 41,2%, Eastman Chemical EMN.N a perdu ~30%, Dow DOW.N a baissé de 41,4% et Chemours Co CC.N a perdu 30%

** DOW et LYB sont parmi les plus mauvaises performances de l'indice S&P 500 Materials .SPLRCM .

** "Nous voyons un risque de dégradation des marges du polyéthylène intégré avec un risque accru de compression de la marge entre le pétrole et le gaz et de pression sur les marchés d'exportation", a déclaré Patrick Cunningham, analyste chez Citi, dans une note

** La compression des marges et l'augmentation des coûts de l'éthane pourraient peser sur le flux de trésorerie disponible et la durabilité des dividendes pour DOW et LYB - Cunningham

** Les sociétés agrochimiques: FMC Corp FMC.N et Mosaic

MOS.N ont chuté respectivement de 71,4 % et de 1,8 % en 2025