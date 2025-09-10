Chute de plus d'un quart du CA trimestriel pour TFF Group
information fournie par Zonebourse 10/09/2025 à 07:25
Le groupe explique 'évoluer sur des marchés marqués depuis plusieurs mois par des ralentissements et un fort attentisme' et 's'inscrire de surcroît sur une base de comparaison particulièrement élevée l'année dernière'.
Dans le détail, il a vu le CA de son pôle vins se contracter de 9,9% à 52,1 MEUR (-8,4% en données comparables) et surtout, celui de son pôle alcools chuter de 41,5% à 37,3 MEUR (-38,8% en données comparables).
'Notre chiffre d'affaires devrait s'inscrire en baisse de l'ordre de 20% avec une érosion de nos niveaux de rentabilité', estime son président du directoire Jérôme François pour l'exercice en cours, tout se disant optimiste pour le moyen terme.
Valeurs associées
|17,350 EUR
|Euronext Paris
|0,00%
