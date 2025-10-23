Chute de 31% du BPA trimestriel pour Tesla
information fournie par Zonebourse 23/10/2025 à 11:18
Ses revenus ont augmenté de 12% à près de 28,1 milliards, tirés par des hausses de 44% dans le stockage et la génération d'énergie et de 25% dans les services et autres, tandis que les revenus automobiles n'ont progressé que de 6%.
Tesla revendique des livraisons record de véhicules au niveau mondial, avec de la croissance dans toutes les régions, ainsi que des déploiements records en stockage d'énergie dans les secteurs résidentiels, industriels et utilities.
'Alors que nous sommes confrontés à de l'incertitude à court terme liée aux politiques commerciales, tarifaires et fiscales fluctuantes, nous nous concentrons sur la croissance à long terme et la création de valeur', affirme le groupe d'Elon Musk.
