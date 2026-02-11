Chute d'Avantor : la société annonce un bénéfice du quatrième trimestre conforme aux attentes

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

11 février - ** Les actions de la société de sciences de la vie Avantor AVTR.N chutent de 12,2 % à 9,80 $ avant le marché ** La société annonce un bénéfice par action ajusté de 22 cents pour le quatrième trimestre, en ligne avec l'estimation moyenne des analystes, selon les données compilées par LSEG

** La société affiche un chiffre d'affaires de 1,66 milliard de dollars au quatrième trimestre, contre une estimation de 1,64 milliard de dollars par les analystes ** L'année dernière, l'investisseur activiste Engine Capital a exhorté AVTR à renouveler son conseil d'administration, à réduire les coûts et même à vendre l'entreprise

** L'action AVTR a plongé de 45 % en 2025