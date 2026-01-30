 Aller au contenu principal
Church & Dwight progresse grâce à un bénéfice supérieur à celui du quatrième trimestre
information fournie par Reuters 30/01/2026 à 16:30

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

30 janvier - * Les actions du fabricant de préservatifs Trojan Church & Dwight CHD.N augmentent de 7,17 % à 98,56 $ ** La société dépasse les attentes de Wall Street en matière de bénéfices au 4ème trimestre, aidée par une demande soutenue de produits ménagers abordables et de qualité supérieure, tels que les détergents à lessive et les produits de soins personnels

** Bénéfice ajusté par action de 86 cents au 4ème trimestre par rapport à l'estimation moyenne des analystes de 84 cents - données compilées par LSEG

** Chiffre d'affaires de 1 644,2 millions de dollars au 4ème trimestre, supérieur à l'estimation de 1 640 millions de dollars

** Prévisions de croissance du BPA ajusté pour 2026 entre 5 % et 8 % et BPA ajusté pour le 1er trimestre de 92 cents

** Les ventes de 2026 devraient diminuer d'environ 1,5 % à 0,5 %, en raison des activités abandonnées en 2025

** Le conseil d'administration de la société augmente le dividende trimestriel à 0,3075 $ par action

