 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
Nikkei 225
49 011,87
-2,61%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Chubb Insurance Malaysia dépose une demande d'introduction en bourse en Malaisie
information fournie par Reuters 18/11/2025 à 04:33

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Chubb Insurance Malaysia Bhd a déposé une demande d'introduction en bourse sur Bursa Malaysia pour vendre 300 millions d'actions existantes, soit 30% de son capital émis, via une offre de vente par son unique actionnaire, Chubb INA International Holdings, selon un projet de prospectus déposé lundi.

L'introduction en bourse comprend 249,55 millions d'actions pour les investisseurs institutionnels et 50,45 millions d'actions pour les particuliers, selon le projet de prospectus.

Le produit de la vente ira entièrement à Chubb INA, ajoute le prospectus, sans fournir de détails sur l'évaluation ou le calendrier de l'introduction en bourse.

Maybank Investment Bank est le principal conseiller, l'unique teneur de livre et le souscripteur. Chubb Malaysia, qui fait partie de la société américaine Chubb Ltd, propose des produits d'assurance générale, notamment une couverture automobile, une couverture des biens et une couverture des accidents personnels.

© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Un manifestant tient une pancarte "Publiez tous les dossiers", demandant la publication des documents liés à l'affaire Epstein, devant le Capitole de Washington, siège du Congrès américain, le 12 novembre 2025 ( AFP / SAUL LOEB )
    Le Congrès américain ouvre un nouveau chapitre dans l'affaire Epstein
    information fournie par AFP 18.11.2025 05:07 

    La Chambre américaine des représentants doit voter mardi sur un texte pour forcer l'administration Trump à plus de transparence dans l'affaire Epstein. Un scrutin en forme de défi envers le président républicain, qui a exercé de fortes pressions pour l'empêcher ... Lire la suite

  • Top 5 IA du 17/11/2025
    Top 5 IA du 17/11/2025
    information fournie par Libertify 18.11.2025 05:00 

    Au programme ce matin : Alstom , Dassault Aviation , Johnson & Johnson, Renault , Thales . Chaque matin à 7 heures, retrouvez le top 5 vidéo des valeurs sélectionnées par Libertify grâce à l'intelligence artificielle. Un point synthétique en images sur les

  • Les ventes de Perrier sous l'appellation "eau minérale naturelle" devront-elles être suspendues le temps que Nestlé Waters obtienne une nouvelle autorisation pour exploiter ses forages ? ( AFP / Fred TANNEAU )
    Perrier: décision attendue sur la suspension des ventes demandée par UFC-Que Choisir
    information fournie par AFP 18.11.2025 04:16 

    Les ventes de Perrier sous l'appellation "eau minérale naturelle" devront-elles être suspendues le temps que Nestlé Waters obtienne une nouvelle autorisation pour exploiter ses forages ? Le tribunal judiciaire de Nanterre rend sa décision mardi, énième rebondissement ... Lire la suite

  • Le chancelier allemand Friedrich Merz et le président français Emmanuel Macron, le 29 août 2025 à Toulon, dans le sud-est de la France ( POOL / Manon Cruz )
    Le tandem Merz-Macron en quête de souveraineté numérique pour l'Europe
    information fournie par AFP 18.11.2025 04:11 

    Le chancelier allemand et le président français veulent impulser mardi à Berlin la quête de "souveraineté numérique" d'une Europe terriblement dépendante des géants américains de la tech en pleine course à l'IA. Friedrich Merz et Emmanuel Macron, les dirigeants ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank