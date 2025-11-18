Chubb Insurance Malaysia dépose une demande d'introduction en bourse en Malaisie

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Chubb Insurance Malaysia Bhd a déposé une demande d'introduction en bourse sur Bursa Malaysia pour vendre 300 millions d'actions existantes, soit 30% de son capital émis, via une offre de vente par son unique actionnaire, Chubb INA International Holdings, selon un projet de prospectus déposé lundi.

L'introduction en bourse comprend 249,55 millions d'actions pour les investisseurs institutionnels et 50,45 millions d'actions pour les particuliers, selon le projet de prospectus.

Le produit de la vente ira entièrement à Chubb INA, ajoute le prospectus, sans fournir de détails sur l'évaluation ou le calendrier de l'introduction en bourse.

Maybank Investment Bank est le principal conseiller, l'unique teneur de livre et le souscripteur. Chubb Malaysia, qui fait partie de la société américaine Chubb Ltd, propose des produits d'assurance générale, notamment une couverture automobile, une couverture des biens et une couverture des accidents personnels.