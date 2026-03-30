CHRONOLOGIE-Les étapes clés du programme lunaire Artemis de la Nasa

Le programme Artemis de la Nasa est l'initiative américaine visant à renvoyer des astronautes sur la Lune pour la première fois depuis l'ère Apollo et, à terme, à y établir une présence humaine durable, un objectif que Washington considère essentiel pour conserver son leadership spatial face à la montée en puissance de la Chine.

Voici les étapes clés du programme Artemis :

2017–2018 : relance du programme Sous le premier mandat du président Donald Trump, la Nasa a été chargée de recentrer le vol habité sur la Lune après des années de priorité accordée à Mars. Le programme s'appuierait sur la fusée du système de lancement spatial (Space Launch System, SLS) et la capsule habitée Orion, initialement conçues pour l’ancien programme Constellation, annulé depuis. Boeing BA.N est maître d’œuvre de l’étage central du SLS, Northrop Grumman NOC.N fabrique les propulseurs à propergol solide, et Lockheed Martin

LMT.N construit Orion.

2019 : un calendrier accéléré En 2019, la Maison blanche a fixé l'objectif d’un retour sur la Lune d’ici 2024. Bien que le programme "De la Lune à Mars" n'ait reçu le nom d'Artemis que quelques mois plus tard, la Nasa a défini une séquence de trois missions : Artemis I, un vol d'essai non habité ; Artemis II, un survol lunaire habité ; et Artemis III, un alunissage.

2020–2021 : retards et choix de l'alunisseur Des défis techniques, des dépassements de coûts et des perturbations liées à la pandémie de Covid-19 ont repoussé les échéances du système de lancement spatial (SLS), d'Orion et des infrastructures de lancement au Kennedy Space Center. SpaceX a été sélectionné pour fournir le premier atterrisseur lunaire, le Starship, tout en maintenant l’objectif 2024, même si celui-ci semblait désormais difficile à atteindre.

2022 : Artemis I s’élance En novembre 2022, la Nasa a lancé Artemis I, envoyant un vaisseau Orion non habité autour de la Lune pour une mission de 25 jours. Le vol a testé la navigation en espace lointain, les communications et le bouclier thermique d'Orion lors d'une rentrée atmosphérique à haute vitesse, une étape critique avant les vols habités.

2023–2024 : ajustement du programme Blue Origin de Jeff Bezos est choisi comme deuxième fournisseur de module lunaire de la Nasa en 2023, après des mois de litiges juridiques concernant la décision de l'agence de ne retenir que le Starship de SpaceX. Sous l'administration du président Joe Biden, la Nasa repousse le premier alunissage habité à 2027, tout en continuant de défendre le programme face aux contraintes budgétaires et en soulignant les ambitions lunaires de la Chine.

2024 : Nomination de l'équipage d'Artemis II La Nasa a annoncé les noms des quatre astronautes d'Artemis II : Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch et l'astronaute canadien Jeremy Hansen. Cette mission sera le premier vol habité vers la Lune depuis Apollo 17 en 1972.

2026 : refonte du programme sous nouvelle direction À son arrivée, l’administrateur de Nasa, Jared Isaacman, a annoncé une profonde réorganisation du programme Artemis. La Lunar Gateway a été abandonnée et ses éléments sont désormais réaffectés à la construction d’une base permanente sur la surface lunaire. Il a également ajouté une mission habitée supplémentaire afin de permettre aux équipages et équipes au sol de développer une "mémoire opérationnelle" en espace lointain avant de tenter des missions de longue durée à la surface.

Avril 2026 : mission Artemis II autour de la Lune En avril 2026, la Nasa s'apprête à lancer Artemis II, une mission d'environ 10 jours qui emmènera quatre astronautes effectuer un survol de la Lune, le premier voyage de ce type depuis l'ère Apollo, sans alunir. La mission transportera les astronautes plus loin de la Terre que n'importe quel vol humain précédent, et permettra de tester les systèmes de survie, la navigation, les communications et le bouclier thermique d'Orion — des éléments essentiels avant de tenter un alunissage.

D'ici la fin de la décennie : objectif alunissage Le programme Artemis vise à renvoyer des astronautes sur la surface lunaire à l'aide d'un alunisseur développé commercialement, une étape que la Nasa juge essentielle avant de futures missions vers Mars. SpaceX d'Elon Musk et Blue Origin de Jeff Bezos sont en concurrence pour fournir l'alunisseur. Le premier équipage à marcher sur la Lune utilisera l'alunisseur qui sera prêt en premier.

(Joe Brock à Los Angeles, version française Elena Smirnova, édité par Augustin Turpin)