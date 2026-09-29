CHRONOLOGIE-Le parcours d'Anthropic : de start-up spécialisée dans l'IA à introduction en bourse qui a marqué le secteur

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le prospectus d'introduction en bourse d'Anthropic , examiné par Reuters, présentait une vision ambitieuse selon laquelle l'IA allait transformer l'économie mondiale plus profondément encore que l'industrialisation, l'électricité et Internet, alors que le créateur de “Claude” se rapprochait de ce qui pourrait être la première introduction en bourse d'un laboratoire d'IA de pointe.

Voici un aperçu du parcours menant à l'introduction en bourse prévue:

Mai 2021:

Anthropic, dirigée par les frère et sœur Dario Amodei et Daniela Amodei, annonce avoir levé 124 millions de dollars lors d’un tour de table de série A mené par Jaan Tallinn, investisseur dans le secteur technologique et cofondateur de Skype.

Avril 2022:

Anthropic lève 580 millions de dollars lors d'un tour de table de série B.

Mars 2023:

La société lance un modèle linguistique de grande envergure, “Claude”, qui entre en concurrence directe avec les offres d’OpenAI.

Mai 2023:

Anthropic lève 450 millions de dollars auprès d’investisseurs, dont Google ( GOOGL.O ), filiale d’Alphabet, et Spark Capital.

Septembre 2023:

Amazon.com AMZN.O annonce qu’elle investira jusqu’à 4 milliards de dollars en espèces dans Anthropic.

Octobre 2023:

Google, filiale d’Alphabet, s’engage à investir jusqu’à 2 milliards de dollars dans Anthropic.

Mars 2024:

Anthropic dévoile une suite de modèles d’IA baptisée Claude 3. L’entreprise affirme que le plus performant de la gamme, Claude 3 Opus, surpasse les modèles concurrents GPT-4 d’OpenAI et Gemini 1.0 Ultra de Google sur divers tests de performance.

Août 2024:

Anthropic fait l’objet d’un recours collectif devant le tribunal fédéral de Californie, intenté par trois auteurs qui l’accusent d’avoir utilisé à mauvais escient leurs livres et des centaines de milliers d’autres ouvrages pour entraîner son chatbot alimenté par l’IA, “Claude”.

Novembre 2024:

Amazon.com injecte 4 milliards de dollars supplémentaires dans Anthropic.

Mars 2025:

Anthropic lève 3,5 milliards de dollars , avec une valorisation post-financement de 61,5 milliards de dollars, dans le cadre d'un tour de table mené par Lightspeed Venture Partners.

Septembre 2025:

La valorisation d’Anthropic atteint 183 milliards de dollars post-financement, après avoir levé 13 milliards de dollars lors d’un nouveau tour de table.

Septembre 2025:

Anthropic dévoile le modèle d’IA Claude 4.5, affirmant que cette nouvelle version est capable de coder pendant des périodes plus longues sans interruption et de mieux gérer les tâches financières et scientifiques.

Février 2026:

La société lève 30 milliards de dollars lors d’un tour de table, ce qui fait plus que doubler la valorisation du créateur du chatbot “Claude”, la portant à 380 milliards de dollars.

Février 2026:

Le président américain Donald Trump déclare qu’il ordonne au gouvernement de mettre fin à toute collaboration avec Anthropic, tandis que le Pentagone annonce qu’il classera la start-up parmi les risques liés à la chaîne d’approvisionnement.

Mars 2026:

Anthropic intente une action en justice pour empêcher le Pentagone de l’inscrire sur une liste noire de sécurité nationale, ce qui aggrave le conflit aux enjeux considérables qui oppose le laboratoire d’IA à l’armée américaine au sujet des restrictions d’utilisation de sa technologie.

Avril 2026:

Anthropic lance Mythos , son modèle d’IA le plus avancé à ce jour, doté de capacités sophistiquées et conçu pour des missions défensives en matière de cybersécurité.

Mai 2026:

Anthropic annonce avoir levé 65 milliards de dollars pour une valorisation post-financement de 965 milliards de dollars.

Juin 2026:

Anthropic dépose en toute confidentialité une demande d’introduction en bourse aux États-Unis, devançant ainsi son concurrent OpenAI dans une course très suivie pour accéder aux marchés publics.

Juillet 2026:

Un juge fédéral de San Francisco valide l’accord historique de 1,5 milliard de dollars conclu par Anthropic dans le cadre d’un recours collectif intenté par un groupe d’auteurs qui l’accusaient d’avoir utilisé abusivement leurs livres pour entraîner son chatbot IA, “Claude”.

Août 2026:

L’éditeur musical indépendant Round Hill Music poursuit Anthropic et Suno devant le tribunal fédéral de Californie, alléguant que ces entreprises spécialisées dans l’IA ont utilisé à mauvais escient des centaines de ses chansons pour entraîner leurs systèmes.

Août 2026:

Anthropic prévoit un chiffre d'affaires pour 2028 compris entre environ 190 et 200 milliards de dollars, rapporte Reuters en citant des sources.

Août 2026:

Le chiffre d’affaires annuel d’Anthropic a dépassé les 65 milliards de dollars à la fin du mois de juillet, rapporte Reuters, citant une source.