CHRONOLOGIE-Le long chemin vers la première voiture électrique de Ferrari

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Ferrari RACE.MI , célèbre pour ses puissants moteurs V8 et V12, dévoile son premier modèle entièrement électrique, la Luce.

Voici un résumé du parcours qui a mené le constructeur italien de voitures de sport à ce stade, après avoir utilisé pour la première fois la technologie hybride dans ses voitures de Formule 1 il y a plus de dix ans.

2014

Introduction des groupes motopropulseurs hybrides en Formule 1. Des systèmes de récupération de l'énergie cinétique au freinage étaient déjà utilisés depuis 2009.

MAI 2019

Ferrari lance la SF90 Stradale, une voiture à quatre roues motrices développant 1 000 chevaux, son premier modèle hybride produit en série. La marque avait déjà lancé une série limitée de LaFerrari hybrides en 2013.

D'autres modèles hybrides sont lancés au cours des années suivantes, notamment la gamme 296, la 849 Testarossa et la supercar F80 en édition limitée, au prix de 3,6 millions d'euros (4,2 millions de dollars).

SEPTEMBRE 2021

Benedetto Vigna, physicien ayant passé 25 ans chez le fabricant de puces STMicroelectronics STM.BN , prend la direction générale pour mener la transition de Ferrari vers l'électrification.

JUIN 2022

Vigna présente son premier plan d'affaires pluriannuel pour Ferrari, dans lequel il s'engage à ce que les modèles électriques représentent 40 % de la gamme d'ici 2030, après que l'Union européenne a mis en place une interdiction effective de la vente de voitures neuves à moteur à essence à partir de 2035. Il vise 2025 pour le premier modèle entièrement électrique de Ferrari.

JUIN 2024 Reuters publie des informations détaillées sur la première voiture électrique de Ferrari, dont le prix est estimé à plus de 500 000 € .

Ferrari inaugure un nouveau "e-building" au sein de son complexe de Maranello pour fabriquer des voitures électriques et des pièces pour véhicules électriques, ainsi que des hybrides et certains modèles à moteur à combustion traditionnel.

MAI 2025

Ferrari annonce que son premier véhicule électrique sera lancé au cours d'un processus de dévoilement en trois étapes, qui culminera avec une première mondiale au printemps 2026. La marque précise que les livraisons aux clients débuteront en octobre 2026.

JUIN 2025 Ferrari reporte à au moins 2028 le lancement de son deuxième modèle électrique , initialement prévu pour 2026, en raison d'un manque de demande pour les véhicules électriques haute performance, rapporte Reuters.

OCTOBRE 2025 Ferrari dévoile la technologie qui équipera sa première voiture électrique.

Cette voiture à quatre portes et plus de quatre places sera équipée d'un système audio spécialement conçu pour amplifier les vibrations de son groupe motopropulseur afin de créer le rugissement électrique d'une Ferrari. Dans un nouveau plan d'affaires, la révision de la gamme de modèles de Ferrari vise 20 % de véhicules électriques, 40 % d'hybrides et 40 % de modèles à moteur à combustion interne (ICE) pour la gamme 2030. Cela contraste avec l'objectif de 2022, qui était de 40 % de véhicules électriques, 40 % d'hybrides et 20 % de modèles ICE.

FÉVRIER 2026 Ferrari publie des images teaser de son premier modèle électrique, dont le nom est Luce – qui signifie "lumière" en italien. LoveFrom, cofondée par l'ancien designer d'Apple

AAPL.O Jony Ive, participe au projet.

Vigna indique que Ferrari ouvrira les précommandes pour la Luce en mars, après des retours "très positifs" de la part des clients.

(1 $ = 0,8519 euro)