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Présidentielle: derrière le RN, l'écart entre Philippe et Mélenchon se resserre, selon un sondage
information fournie par AFP 26/05/2026 à 09:07

Édouard Philippe, président du parti Horizons, maire du Havre et candidat à l'élection présidentielle de 2027, lors d'un meeting à Reims, le 10 mai 2026 ( AFP / Martin BUREAU )

Édouard Philippe, président du parti Horizons, maire du Havre et candidat à l'élection présidentielle de 2027, lors d'un meeting à Reims, le 10 mai 2026 ( AFP / Martin BUREAU )

Loin derrière Jordan Bardella, l'écart dans les intentions de vote pour la présidentielle de 2027 entre Édouard Philippe et Jean-Luc Mélenchon s'est nettement resserré, selon un baromètre Odoxa pour Public Sénat et la presse régionale publié mardi.

Avec 32%, le candidat du Rassemblement national continue de caracoler en tête dans ce sondage, à un peu plus d'un an de l'élection présidentielle.

Mais le fait notable concerne la deuxième place des intentions de vote au premier tour: Édouard Philippe (17%) est désormais talonné de très près par Jean-Luc Mélenchon (16%).

Quelques jours après l'annonce d'une enquête visant le président du parti Horizons pour des soupçons de détournement de fonds publics, favoritisme, prise illégale d'intérêt et concussion au Havre, ville dont il est maire, Édouard Philippe perd 4 points par rapport au même baromètre de mars.

Jean-Luc Mélenchon, chef de file de LFI, le 7 mai 2026 à Marseille ( AFP / MIGUEL MEDINA )

Jean-Luc Mélenchon, chef de file de LFI, le 7 mai 2026 à Marseille ( AFP / MIGUEL MEDINA )

À l'inverse, Jean-Luc Mélenchon, devenu officiellement candidat pour La France insoumise depuis le précédent sondage, gagne 4 points et dispute désormais à son concurrent le très convoité ticket pour le second tour de l'élection.

Raphaël Glucksmann (Place publique) est crédité de 11% des intentions de vote, devant Bruno Retailleau (Les Républicains, 9%). Eric Zemmour (Reconquête) et Marine Tondelier (Les Ecologistes) suivent avec 6 et 4%.

Le baromètre n'a pas testé d'autre configuration au premier tour, notamment le cas de figure où Marine Le Pen serait autorisée par la justice à candidater. Officiellement candidat depuis vendredi, Gabriel Attal (Renaissance) n'est pas inclus non plus.

Sondage réalisé les 20 et 21 mai, selon la méthode des quotas, sur un échantillon de 1.005 Français représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus dont 928 inscrits sur les listes électorales. La marge d'erreur est située entre 1,8 et 4,1 points.

Jean-Luc Melenchon
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24 commentaires

  • 12:53

    ref929 : dans l'histoire du RN, les rares faits dont on dispose sont les redressements fiscaux de Jean-Maire, le procès pour détournement de fonds publics européens de Marine et de ses acolytes, la pléthore de mairies condamnées pour divers motifs et l'absence totale de diplômes ou d'expérience professionnelle de Bardella. Je laisse de côté le caractère complètement népotique de ce mouvement, digne des grandes dictatures. Pas glorieux

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