CHRONOLOGIE-Le chemin vers l'introduction en bourse retentissante de SpaceX

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout d'informations, modification de la date)

SpaceX SPCX.O a fait son entrée en bourse vendredi, les investisseurs ayant adhéré à la vision du directeur général Elon Musk d'un empire s'étendant des fusées réutilisables à l'IA orbitale, avec une valorisation qui la classe parmi les plus importantes au monde.

Voici un historique du parcours de SpaceX jusqu'à son introduction en bourse retentissante:

Mars 2002 - Elon Musk fonde SpaceX grâce à l'argent qu'il a tiré de la vente de PayPal.

Mars 2006 - SpaceX lance sa première fusée, la Falcon 1, qui échoue.

Septembre 2008 - Falcon 1 est lancé avec succès et devient la première fusée à propergol liquide développée par le secteur privé à atteindre l'orbite terrestre.

Décembre 2008 - SpaceX décroche son premier contrat majeur avec la Nasa pour acheminer du fret et des fournitures vers la Station spatiale internationale.

Mai 2012 - Une capsule Dragon est emmenée dans l'espace par une fusée Falcon 9, devenant ainsi le premier vaisseau spatial privé à s'arrimer à l'ISS.

Juin 2015 - Falcon 9 explose en plein vol.

Décembre 2015 - Premier atterrissage vertical réussi de Falcon 9, marquant la première récupération contrôlée d'une grande fusée après avoir mis une charge utile en orbite.

Février 2018 - Le premier lancement de Falcon Heavy emmène dans l'espace la Tesla Roadster de Musk et son mannequin de pilote, Starman.

Avril 2019 - Le véhicule d'essai Crew Dragon explose lors d'un test au sol.

Mai 2019 - SpaceX commence à lancer les satellites Starlink, une constellation capable de transmettre des signaux pour un service Internet haut débit à des clients payants partout dans le monde.

Octobre 2020 - SpaceX réalise le 100e vol réussi d'une fusée Falcon depuis que Falcon 1 a pris son envol pour la première fois en orbite en 2008.

Novembre 2020 - Mission SpaceX Crew-1 — la première mission opérationnelle dans le cadre du programme Commercial Crew de la Nasa.

Avril 2021 - La Nasa attribue à SpaceX le contrat pour le premier atterrisseur commercial habité sur la Lune, dans le cadre de son programme Artemis.

Septembre 2021 - SpaceX lance le premier équipage entièrement civil à avoir jamais fait le tour de la Terre depuis l'espace.

Novembre 2021 - La mission Double Asteroid Redirection Test de la Nasa est lancée sur une orbite de transfert interplanétaire à bord d'une fusée SpaceX, marquant le premier test mondial d'un système de défense planétaire conçu pour prévenir une collision potentielle d'un astéroïde avec la Terre.

Avril 2023 - La première fusée Starship explose après avoir perdu le contrôle.

Novembre 2023 - Le lancement de Starship échoue quelques minutes après avoir atteint l'espace.

Novembre 2023 - Un juge américain empêche le ministère américain de la Justice de poursuivre une affaire administrative accusant SpaceX d'avoir illégalement refusé d'embaucher des réfugiés et des bénéficiaires d'asile.

Septembre 2024 - La mission Polaris Dawn de SpaceX effectue sa première sortie extravéhiculaire gérée par le secteur privé.

Janvier 2025 - La fusée Starship de SpaceX se désintègre dans l'espace quelques minutes après son lancement depuis le Texas, obligeant les vols au-dessus du golfe du Mexique à modifier leur trajectoire pour éviter les débris en chute libre.

Juin 2025 - Starship explose lors d'un essai au sol.

Février 2026 - SpaceX acquiert la start-up d'IA de Musk, xAI, dans le cadre d'une transaction record d'une valeur de 250 milliards de dollars, unifiant ainsi les ambitions spatiales et en matière d'IA de l'homme le plus riche du monde en associant l'entreprise de fusées et de satellites au créateur du chatbot Grok.

Février 2026 - SpaceX a réorienté ses efforts de Mars vers la construction d’une « ville auto-développante » sur la Lune, déclare Musk.

Mars 2026 - Un responsable de la Nasa déclare que le Starship a accumulé au moins deux ans de retards de développement depuis que la Nasa a choisi cette fusée comme module d'alunissage pour les astronautes en 2021, et qu'il faudra probablement plus de temps pour surmonter les obstacles restants avant l'alunissage.

Avril 2026 – SpaceX dépose confidentiellement sa demande d’introduction en bourse aux États-Unis, jetant ainsi les bases de ce qui pourrait être la plus grande introduction en bourse de l’histoire.

Mai 2026 - SpaceX dépose publiquement son dossier de demande pour son introduction en bourse tant attendue aux États-Unis.

Juin 2026 - SpaceX fixe le prix de son introduction en bourse à 135 dollars par action, cherchant à lever la somme record de 75 milliards de dollars.

Juin 2026 - SpaceX conclut un contrat pluriannuel de services cloud avec Google, filiale d'Alphabet.

Juin 2026 - SpaceX lève la somme record de 75 milliards de dollars lors de la plus grande introduction en bourse jamais réalisée aux États-Unis.

Juin 2026 - SpaceX fait son entrée au Nasdaq avec une valorisation d'environ 1.960 milliards de dollars.