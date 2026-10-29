CHRONIQUE-Les États peuvent-ils obliger les réseaux sociaux à afficher des avertissements ?

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(Les opinions exprimées ici sont celles de l'auteur, chroniqueuse pour Reuters.)

par Jenna Greene

Des cigarettes aux produits d'entretien ménager en passant par les médicaments en vente libre, d'innombrables produits de consommation comportent des avertissements relatifs à la santé et à la sécurité. Les plateformes de réseaux sociaux devraient-elles être contraintes d'en faire autant?

Cette question est au cœur d’un litige relatif à la liberté d’expression intenté par l’association professionnelle du secteur de l’Internet NetChoice, qui conteste les lois de plusieurs États obligeant les entreprises de réseaux sociaux à mettre en garde les mineurs contre une utilisation excessive de ces plateformes.

La dernière action en justice , intentée la semaine dernière contre la Californie, ouvre un nouveau front dans la bataille grandissante autour du Premier Amendement concernant l’expression imposée – un combat qui a attiré une multitude d’acteurs extérieurs et soulève des questions plus larges sur la capacité du gouvernement à contraindre les entreprises à mettre en garde les consommateurs concernant leurs produits.

La loi californienne AB 56 , dont l’entrée en vigueur est prévue le 1er janvier, obligera les plateformes de réseaux sociaux telles qu’Instagram, Snapchat et TikTok à avertir les enfants et les adolescents que “le ministre de la Santé a signalé que, bien que les réseaux sociaux puissent présenter des avantages pour certains jeunes utilisateurs, ils sont associés à des risques significatifs pour la santé mentale et leur innocuité n’a pas été prouvée pour les jeunes utilisateurs”.

Cet avertissement s’affichera lors de la première connexion d’un mineur, puis à nouveau après trois heures d’utilisation active cumulée, et au moins une fois par heure par la suite.

NetChoice conteste une loi similaire dans le Colorado et a obtenu l’année dernière une injonction pour empêcher l’entrée en vigueur de cette obligation d’avertissement. Cette décision fait actuellement l’objet d’un appel devant la Cour d’appel du 10e circuit des États-Unis, qui devrait entendre les plaidoiries au début de l’année prochaine. L’association professionnelle a également une affaire en cours contre le Minnesota devant le tribunal fédéral de district.

À première vue, ces obligations d’avertissement pourraient sembler constituer un souci relativement mineur pour les entreprises de réseaux sociaux en difficulté. Celles-ci font face à des milliers de poursuites judiciaires pour préjudice corporel , qui leur reprochent d’avoir conçu leurs plateformes de manière à encourager une utilisation compulsive chez les jeunes, entraînant des problèmes tels que la dépression, les troubles alimentaires et l’automutilation.

D’autres États, dont la Virginie, ont adopté des lois restreignant l’utilisation des réseaux sociaux par les mineurs, tandis que l’Australie est devenue l’année dernière le premier pays à interdire les réseaux sociaux aux moins de 16 ans. Et Meta a accepté en août de verser jusqu’à 18 milliards de dollars pour régler les plaintes déposées par la quasi-totalité des États américains, qui lui reprochaient d’avoir conçu Facebook et Instagram de manière à rendre les enfants dépendants.

Alors pourquoi les lois sur les mentions d’avertissement suscitent-elles une telle opposition?

Comme me l’a confié Paul Taske, directeur du NetChoice Litigation Center: “Ce n’est pas parce qu’il n’y a pas d’amende de 18 milliards de dollars qu’il est acceptable que le gouvernement intervienne pour imposer un discours.”

M. Taske oppose les avertissements proposés pour les réseaux sociaux aux messages concernant les produits physiques, tels que ceux avertissant les consommateurs que les capsules de lessive sont nocives en cas d’ingestion. Il s’agit là d’une déclaration simple et factuelle, a-t-il précisé.

Mais qu’en est-il lorsque le “produit” consommé est un discours?

L’Union américaine pour les libertés civiles (ACLU), la Foundation for Individual Rights and Expression et d’autres organisations font valoir dans un mémoire d’amicus curiae que ces avertissements obligeraient les entreprises de réseaux sociaux “à relayer le point de vue du gouvernement selon lequel le discours lui-même est nuisible”. Même si l’objectif du gouvernement part d’une bonne intention, affirment-elles, une telle obligation est inconstitutionnelle.

Un porte-parole du procureur général de Californie a déclaré par e-mail que le ministère de la Justice de l’État “s’engage à défendre les lois californiennes. Nous répondrons comme il se doit devant les tribunaux”. Le bureau du procureur général du Colorado a refusé de commenter et celui du Minnesota n’a pas répondu à une demande de commentaire.

Dans ces trois affaires, une question centrale est de savoir si ces avertissements peuvent être considérés comme un discours commercial. Si tel est le cas, les États pourraient plus facilement les imposer sans enfreindre les protections garanties par le Premier amendement.

Les États et leurs partisans invoquent une décision de la Cour suprême des États-Unis de 1985, l’affaire , concernant la publicité des avocats. Dans cette affaire, la haute cour avait estimé que l’avocat de l’Ohio Philip Zauderer pouvait être tenu de préciser dans ses publicités que les clients qui l’engageaient sur la base d’honoraires conditionnels pouvaient tout de même être tenus de prendre en charge les frais de justice en cas de défaite.

En s’appuyant sur le cadre établi par l’arrêt Zauderer, les tribunaux ont généralement confirmé les obligations imposées par les pouvoirs publics aux entreprises de divulguer des informations factuelles et incontestables, pour autant que ces exigences servent un intérêt légitime de l’État et ne restreignent pas indûment la liberté d’expression.

Les États font valoir que leurs avertissements relatifs aux réseaux sociaux s’inscrivent pleinement dans cette tradition, en citant de nombreuses études établissant un lien entre l’utilisation excessive des réseaux sociaux et des troubles mentaux et physiques chez les jeunes. Ils affirment en outre avoir un intérêt vital à protéger le bien-être des enfants.

“Les éléments addictifs des produits liés aux réseaux sociaux n’ont rien à voir avec le contenu sous-jacent, mais tout à voir avec le fait d’attirer les jeunes dans une boucle sans fin, où leur regard est constamment captivé par les réseaux sociaux”, ont déclaré 43 États et le District de Columbia dans un mémoire d’amicus curiae soutenant la loi du Colorado.

Les entreprises et leurs partisans rétorquent que la question scientifique des effets néfastes des réseaux sociaux est loin d’être tranchée, et que les mentions d’avertissement ne constituent pas le type de déclarations factuelles et non controversées dont l’obligation peut être imposée en vertu de la jurisprudence relative au discours commercial.

Certes, ce n’est pas la première fois que les tribunaux se penchent sur les efforts déployés par les pouvoirs publics pour protéger les jeunes contre des expressions prétendument néfastes.

Comme l’avait noté le regretté juge Antonin Scalia dans un avis rendu en 2011 invalidant une loi interdisant la vente de jeux vidéo violents aux mineurs, les adultes inquiets cherchent depuis longtemps à limiter l’exposition des jeunes à de nouvelles formes de médias, notamment les romans à quatre sous, les feuilletons radiophoniques, les films et les bandes dessinées. Pourtant, les tribunaux ont toujours estimé que le Premier Amendement les protégeait tous.

La question est désormais de savoir si les réseaux sociaux constituent un cas à part — et si les États peuvent contraindre les plateformes à communiquer leurs préoccupations quant aux dangers qu’ils présentent.