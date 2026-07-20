CHRONIQUE-Alors que les cas d'intoxication alimentaire se multiplient, les poursuites judiciaires s'enchaînent

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Les opinions exprimées ici sont celles de l'auteur, chroniqueuse pour Reuters.) par Jenna Greene

Lorsque les autorités sanitaires fédérales ont établi jeudi un lien entre la laitue servie chez Taco Bell et une épidémie d’intoxication alimentaire qui a rendu malades des milliers de personnes, les avocats des plaignants n’ont pas perdu de temps. En l’espace de quelques heures, trois cabinets d’avocats avaient intenté des poursuites contre Taco Bell, marquant ainsi le début de ce qui pourrait être une vague de poursuites judiciaires à grande échelle contre la chaîne de restaurants et d’autres défendeurs, au sujet de ce que les avocats qualifient de plus grande épidémie de cyclospora de l’histoire des États-Unis. Taco Bell a déclaré avoir retiré la laitue « potentiellement affectée » fournie à ses restaurants dans quelques États « par mesure de précaution ». Un porte-parole de la chaîne de restaurants détenue par Yum Brands n’a pas souhaité commenter ces poursuites. Les symptômes de la cyclosporose, qui apparaissent environ une semaine après la consommation d’aliments contaminés, comprennent une diarrhée « explosive », ainsi que des crampes et de la fatigue. Plus de 140 cas dans le cadre de cette épidémie ont été suffisamment graves pour nécessiter une hospitalisation.

Les plaintes déposées contre Taco Bell n’allèguent pas que le restaurant lui-même soit directement à l’origine de la contamination. Mais de telles allégations ne sont pas nécessaires pour que les poursuites aboutissent. En effet, les lois de la plupart des États américains autorisent les consommateurs à intenter des actions en « responsabilité stricte » en cas d’aliments contaminés.

Contrairement à une action en justice classique pour négligence, une personne tombée malade après avoir consommé un aliment n’a généralement pas à prouver que le producteur, le fabricant ou le restaurant a agi avec négligence, ni même qu’il avait connaissance de la contamination.

Au contraire, les consommateurs doivent généralement se contenter de démontrer que l’aliment lui-même était défectueux ou « déraisonnablement dangereux » au moment de sa mise sur le marché, et que ce défaut a causé leur maladie. En cas de succès, les plaignants peuvent obtenir une indemnisation pour leurs frais médicaux, leur perte de salaire, leur préjudice moral et d’autres dommages. Ces affaires sont rarement portées devant les tribunaux. Elles font généralement l’objet d’un règlement à l’amiable. L’avocat des plaignants, Bill Marler, qui a poursuivi Taco Bell et des fournisseurs dont les noms n’ont pas encore été révélés devant le tribunal fédéral de l’Ohio la semaine dernière au nom d’un homme tombé malade, m’a confié avoir déjà réglé des affaires liées à la cyclospora pour des montants allant de 25.000 dollars à plus d’un million de dollars, en fonction de la gravité de la maladie.

Parasite unicellulaire, la cyclospora peut contaminer les produits frais tels que les légumes-feuilles, les herbes aromatiques et les baies lorsque l’eau utilisée pour irriguer ou laver les cultures contient des matières fécales.

QUI PAIE?

L’idée selon laquelle les vendeurs de denrées alimentaires devraient assumer une responsabilité particulière vis-à-vis des produits qu’ils commercialisent remonte à plusieurs siècles. Des sources de common law font état de dispositions pénales datant du XIIIe siècle qui s’appliquaient aux vendeurs d’aliments et de boissons « avariés ». L’avocat des plaignants, Ron Simon, du cabinet Ron Simon & Associates basé à Houston, qui a intenté une action contre Taco Bell devant un tribunal de l’État de l’Ohio au nom d’un homme affirmant être tombé malade après avoir mangé dans l’un de ses restaurants à Youngstown, a expliqué le raisonnement qui sous-tend la responsabilité stricte.

"Tout repose sur la notion de confiance", m’a-t-il confié. Les consommateurs ne peuvent ni voir, ni sentir, ni goûter des agents pathogènes tels que la cyclospora, a fait remarquer M. Simon, ce qui ne leur laisse aucun moyen pratique de vérifier par eux-mêmes que les aliments sont sûrs. Au lieu de cela, a-t-il ajouté, ils attendent des producteurs et des restaurants qu’ils s’assurent que c’est le cas. Les origines de l’épidémie actuelle restent floues. Samedi, l’Agence américaine des produits alimentaires et médicamenteux (FDA) a déclaré qu’un échantillon de laitue iceberg émincée fourni par Taylor Farms s’était révélé positif à la cyclospora, avant de revenir sur ses conclusions le lendemain. Reuters a rapporté que la FDA avait déclaré dimanche que des experts de laboratoire avaient réexaminé l’échantillon et conclu que ce résultat devait être considéré comme un faux positif. Taylor Farms, un fournisseur de laitue basé en Californie, n’a pas répondu à une demande de commentairemais, dans un communiqué publié sur son site web, elle a déclaré: "Pour être clair, à l’heure actuelle, la FDA n’a identifié aucun résultat de test positif pour la cyclospora sur un produit."

L’entreprise avait précédemment annoncé qu’elle retirait de la vente toute la laitue iceberg provenant du centre du Mexique, par mesure de précaution. Si l’on se fie aux précédentes épidémies de cyclospora, l’origine exacte du parasite pourrait ne jamais être identifiée. Par exemple, une épidémie de 2018 liée aux salades de McDonald’s avait rendu malades plus de 500 personnes, mais les enquêteurs fédéraux n’ont jamais identifié une seule source de contamination.

Deux ans plus tard, les autorités de contrôle ont établi un lien entre une autre épidémie de grande ampleur et des salades en sachet vendues chez Walmart, Aldi et d’autres enseignes alimentaires, mais ont une nouvelle fois clos l’enquête sans déterminer exactement comment le parasite s’était introduit dans la chaîne d’approvisionnement.

Cela n’a toutefois pas empêché les poursuites judiciaires.

Le cabinet de M. Marler, Marler Clark, basé à Seattle, a représenté 30 plaignants dans des procès concernant ces salades en sachet. Ces affaires ont abouti à des accords à l’amiable dont les termes sont confidentiels. Le cabinet a également intenté des poursuites similaires contre McDonald’s.

Les épidémies de Cyclospora peuvent être plus difficiles à retracer que celles causées par des bactéries telles que E. coli ou la salmonelle, a déclaré M. Marler. Dans le cadre de ces enquêtes, les responsables de la santé publique ont souvent recours au séquençage du génome complet pour relier les cas de maladie à une source commune avec un haut degré de précision. La cyclospora étant un parasite qui ne peut pas être cultivé de manière systématique en laboratoire, il est plus difficile pour les enquêteurs d’obtenir des preuves génétiques, selon les Centres pour le contrôle et la prévention des maladies (CDC) . Par conséquent, les autorités sanitaires s’appuient davantage sur les entretiens avec les patients et les registres de la chaîne d’approvisionnement pour remonter à la source de la contamination. Les cas liés à l’épidémie actuelle pourraient également s’étendre bien au-delà de tout lien avec Taco Bell. Le CDC a indiqué que plus de 1.600 personnes ont déclaré être tombées malades après avoir mangé dans des restaurants Taco Bell situés dans l’Indiana, le Kentucky, le Michigan, l’Ohio et la Virginie-Occidentale. Mais des milliers d’autres cas de cyclospora ont également été signalés dans d’autres États, et pourraient n’avoir aucun lien avec la chaîne de restaurants, a précisé le CDC . Le mystère de la manière dont la cyclospora s’est introduite dans la chaîne alimentaire pourrait prendre des mois à être élucidé — voire ne jamais être entièrement résolu. Mais pour les avocats des plaignants, la question est plus simple: qui doit payer — et combien — pour les dommages causés?