Christopher Guérin : «Nexans est en train d'opérer un revirement stratégique majeur»

Christopher Guérin, directeur général de Nexans. (© Nexans)

Christopher Guérin, directeur général de Nexans, a accordé un entretien au Revenu. Dans cette interview, il revient sur la «mutation profonde» engagée par son groupe en 2018 et sur ses objectifs à horizon 2021. Retrouvez également notre conseil sur l'action.

Christopher Guérin, 47 ans, a été promu directeur général de Nexans le 4 juillet 2018, succédant à Arnaud Poupart-Lafarge. Diplômé de l'ESDE/American Business School, il a intégré le groupe en 1997 au sein de la division Métallurgie. Il a ensuite exercé diverses fonctions de direction. Il a notamment été directeur général de la zone Europe entre 2014 et 2018.

L'exercice 2019 a-t-il été conforme à vos attentes ?

Christopher Guérin : Nous avons atteint tous nos objectifs financiers. Notre excédent brut d'exploitation (Ebitda) s'est élevé l'an dernier à 413 millions d'euros, soit une hausse de 18% à base comparable par rapport à 2018.

Nos quatre divisions ont enregistré des progressions à deux chiffres de leur Ebitda : +27% pour la partie bâtiment et distribution d'énergie, +46% en haute tension, +23% en industrie et +16% pour les télécoms et données.

Notre rentabilité des capitaux engagés a atteint 11%, soit le haut de la fourchette de notre objectif (entre 9 et 11%). En outre, la réorganisation du groupe s'est poursuivie, avec la suppression de deux niveaux hiérarchiques, ce qui nous permet de gagner en agilité.

Pas affecté par le coronavirus

Quelle est votre visibilité pour 2020 ?

Christopher Guérin : L'exercice se présente bien. Notre carnet de commandes dépasse 1,8 milliard d'euros, un niveau jamais atteint