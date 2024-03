Christophe Winkelmuller sur le plateau TV de l’émission Good Morning Business

Lors de son apparition dans l'émission TV Good Morning Business du jeudi 14 mars 2024, le président fondateur de l'Agence Automobilière, a partagé ses perspectives éclairées sur l'émergence des voitures électriques sur le marché de l'occasion.

Les stratégies innovantes mises en œuvre par l'Agence Automobilière pour accompagner ce changement de paradigme, soulignent l'importance de l'expertise et de la confiance dans le processus d'achat de véhicules électriques d'occasion.

retrouvez des photos et plus de détails sur l'émission dans le communiqué en annexe