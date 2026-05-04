Christophe Herpet nommé directeur des gestions d'Ofi Invest Asset Management

(AOF) - Ofi Invest Asset Management, filiale d’Ofi Invest, quatrième groupe français de gestion d’actifs annonce la nomination de Christophe Herpet en tant que directeur des gestions (Chief Investment Officer). Il prend la suite d’Eric Bertrand, nommé, le 27 mars dernier, directeur général d’Ofi Invest Asset Management. Dans le cadre de ses responsabilités, il pilotera l’ensemble des expertises de gestion d’Ofi Invest Asset Management et contribuera à la mise en œuvre de la stratégie d’investissement au service des clients institutionnels, assureurs et épargnants particuliers.

Agé de 57 ans, Christophe Herpet bénéficie de plus de 25 ans d'expérience en gestion d'actifs et sur les marchés financiers. Il possède une expertise reconnue en gestion active, stratégies alternatives, total return et solutions d'investissement pour les clients institutionnels, notamment assureurs et fonds de pension, ainsi qu'une solide expérience dans l'adaptation des solutions aux besoins de la clientèle de distribution.

Depuis 2025, il occupait le poste de head of investment solutions & shareholder allocation chez AXA France, au sein de la direction des investissements. Il a auparavant exercé, de 2019 à 2024, les fonctions de global head of fixed income chez AXA Investment Managers, où il supervisait plus de 330 milliards d'euros d'actifs et dirigeait des équipes basées en Europe, en Asie et aux Etats-Unis. Il avait rejoint AXA Investment Managers en 2004 au sein de la division Structured Finance & Alternatives, avant d'occuper, de 2011 à 2019, les fonctions de head of fixed income pour plusieurs marchés européens.

Il a débuté sa carrière en banque d'investissement, notamment chez BNP Paribas et Calyon, en trading et market-making sur les marchés de taux, crédit et dérivés.

Diplômé de PSB Paris School of Business et titulaire d'une certification en intelligence artificielle de l'École Polytechnique Executive Education, il enseigne également au sein du Master 222 - Gestion d'actifs - de l'Université Paris-Dauphine.