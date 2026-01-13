Christophe Ferrer nommé directeur du développement de Vinci
information fournie par Zonebourse 13/01/2026 à 08:00
Christophe Ferrer a commencé sa carrière professionnelle au sein du groupe de BTP et de concessions en 2006. En 2021, il a été nommé directeur de la trésorerie et des financements du groupe, supervisant également la direction fiscale.
Thierry Mirville, qui avait été nommé directeur financier adjoint le 1er octobre 2025, a également rejoint le comité exécutif de Vinci. En 2021, il avait été nommé directeur financier du nouveau pôle Vinci Construction.
Valeurs associées
|118,0500 EUR
|Euronext Paris
|-3,28%
A lire aussi
-
Le procès en appel de Marine Le Pen, du Rassemblement national et de onze autres prévenus s'ouvre mardi à Paris: la cheffe de file de l'extrême droite française joue son éligibilité pour l'élection présidentielle de 2027 et, plus généralement, son avenir politique. ... Lire la suite
-
Les Bourses européennes ont ouvert à plat mardi sur fond d'inquiétudes quant à l'indépendance de la banque centrale américaine (Fed), après les menaces judiciaires visant l'institution monétaire et son président. Dans les premiers échanges, la Bourse de Paris cédait ... Lire la suite
-
La baisse des émissions de gaz à effet de serre a marqué le pas en France l'an dernier, avec un recul estimé à seulement -1,6%, près de trois fois moins que le rythme nécessaire pour tendre vers la neutralité carbone. Comme l'Allemagne et d'autres pays riches, ... Lire la suite
-
Ne plus "jouer avec l'impôt" : Villeroy de Galhau dénonce l'effet "très réel et négatif" de la "créativité fiscale" des parlementaires
Dans ses voeux pour 2026, le gouverneur de la Banque de France a adressé une nouvelle charge aux acteurs politiques, dont certaines propositions, même inapplicables ou irréalistes, ont des conséquences bien concrètes sur l'activité des entreprises. "La sagesse ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer