Christian Weingaertner est nommé Directeur Général des Véhicules Particuliers chez Ford Europe
information fournie par Zonebourse 26/01/2026 à 11:02

Ford annonce la nomination de Christian Weingaertner au poste de Directeur Général des Véhicules Particuliers au sein de Ford Europe à compter du 1er février 2026.

Christian Weingaertner supervisera l'orientation stratégique et l'exécution opérationnelle des véhicules particuliers de Ford en Europe. Sa mission inclura le lancement d'une nouvelle génération de véhicules multi-énergies. Il sera également à la tête de l'équipe stratégique et d'une équipe de partenariat récemment créée pour Ford en Europe.

Auparavant, Christian Weingaertner occupait le poste de Vice-Président, Transformation de l'activité, en Europe.
Jon Williams, Vice-Président des Ventes en Europe, continuera de diriger le réseau de ventes européennes ainsi que les opérations commerciales centrales.

" Alors que nous entamons ce nouveau chapitre, nous capitalisons sur nos partenariats stratégiques pour offrir à nos clients européens des produits Ford plus abordables et emblématiques. " a déclaré Jim Baumbick, Président de Ford Europe.

Valeurs associées

FORD MOTOR
13,565 USD NYSE -1,06%
