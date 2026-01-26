Christian Weingaertner est nommé Directeur Général des Véhicules Particuliers chez Ford Europe
information fournie par Zonebourse 26/01/2026 à 11:02
Christian Weingaertner supervisera l'orientation stratégique et l'exécution opérationnelle des véhicules particuliers de Ford en Europe. Sa mission inclura le lancement d'une nouvelle génération de véhicules multi-énergies. Il sera également à la tête de l'équipe stratégique et d'une équipe de partenariat récemment créée pour Ford en Europe.
Auparavant, Christian Weingaertner occupait le poste de Vice-Président, Transformation de l'activité, en Europe.
Jon Williams, Vice-Président des Ventes en Europe, continuera de diriger le réseau de ventes européennes ainsi que les opérations commerciales centrales.
" Alors que nous entamons ce nouveau chapitre, nous capitalisons sur nos partenariats stratégiques pour offrir à nos clients européens des produits Ford plus abordables et emblématiques. " a déclaré Jim Baumbick, Président de Ford Europe.
Valeurs associées
|13,565 USD
|NYSE
|-1,06%
