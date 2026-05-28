Christian Ohlms est nommé au poste de Directeur Commercial d'Uniper

Le Conseil de Surveillance d'Uniper a nommé Christian Ohlms au poste de Directeur Commercial (CCO) de la société, à compter du 1er octobre.

Il sera responsable des activités de négoce et de vente d'électricité, de gaz naturel et de GNL du groupe, ainsi que des énergies renouvelables et des matières premières bas carbone. Il pilotera également la poursuite du recentrage stratégique des activités de négoce de matières premières d'Uniper.

Christian Ohlms rejoint Uniper après avoir occupé le poste de codirecteur général de SEFE Securing Energy for Europe depuis début 2024.

Christian Ohlms a également occupé des postes chez McKinsey & Company à Francfort et à New York, chez RWE Supply & Trading, Innogy Grid & Infrastructure et E.ON.

"Sa vaste expérience internaionale en matière de direction d'entreprise, de négoce et de vente d'énergie contribuera de manière significative au positionnement stratégique d'Uniper et à son développement commercial durable. De plus, il apporte une solide expertise financière et est capable d'aligner les structures commerciales sur le cadre financier d'Uniper" a déclaré Thomas Blades, Président du Conseil de Surveillance d'Uniper.