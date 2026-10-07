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Christian Dior renouvelle son conseil avant la réorganisation d'Agache
information fournie par Zonebourse 07/10/2026 à 21:56

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Christian Dior a nommé deux nouveaux administrateurs indépendants avant la réorganisation de la structure actionnariale de la famille Arnault. Xavier Musca, ancien dirigeant de Crédit Agricole, et Tony Estanguet, ancien président du comité d'organisation des Jeux olympiques de Paris 2024, remplacent immédiatement Nicolas Bazire et Maria Luisa Loro Piana au conseil d'administration.

Cette évolution intervient alors que la famille de Bernard Arnault prévoit de fusionner Christian Dior avec sa holding Agache. Cette dernière détient actuellement 96% du capital de Christian Dior et 97,1% de ses droits de vote, ainsi que 6,77% du capital de LVMH. Après la fusion, l'entité conservera le nom Agache et contrôlera directement 49,76% du capital de LVMH et 65,55% de ses droits de vote.

La fusion devrait être finalisée en décembre et s'accompagnera d'une offre publique sur les 2,44% du capital de Christian Dior qu'Agache ne détient pas encore. Le prix proposé aux actionnaires minoritaires sera déterminé en fonction du cours de l'action LVMH. L'opération doit ainsi simplifier la structure de contrôle de la famille Arnault autour du premier groupe mondial du luxe.

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