Chris Figee quittera KPN le 1er novembre

KPN cède 1% à environ 4,20 EUR à Amsterdam, après l'annonce que Chris Figee quittera l'opérateur de télécommunications le 1er novembre 2026 pour rejoindre l'équipementier de l'industrie des semi-conducteurs ASM International, où il sera nommé directeur financier (CFO) et membre du directoire en 2027.

Chris Figee occupe les fonctions de CFO et de membre du directoire de KPN depuis le 1er février 2020. "Au cours des dernières années, KPN a réalisé de solides performances financières et a investi massivement dans des infrastructures numériques de haute qualité (fibre et 5G), ainsi que dans l'innovation numérique", souligne le groupe.

Durant cette période, KPN affirme avoir "accompli des progrès significatifs dans la mise en oeuvre de sa stratégie, notamment en ce qui concerne la transformation de l'organisation et l'amélioration continue de l'expérience client".

Le conseil de surveillance lancera le processus de nomination d'un successeur en temps voulu. KPN informera le marché dès que de nouveaux éléments seront disponibles.

"M. Figee jouissait, selon nous, d'une excellente réputation auprès des investisseurs ; c'était un directeur financier solide et un communicant hors pair. Il était également, à nos yeux, l'architecte des prévisions très détaillées de KPN à court, moyen et long terme", réagit ING.

"Nous percevons toutefois certains risques concernant les objectifs à long terme, en raison d'une concurrence plus vive que prévu et de la nécessité, selon nous, pour KPN de louer de la capacité fibre à Delta Fiber sur le réseau de ce dernier", indique la banque, qui maintient sa recommandation "conserver" sur le titre avec un objectif de cours de 4,25 EUR.