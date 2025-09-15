Chord Energy achète des actifs dans le bassin de Williston pour 550 millions de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La société énergétique américaine Chord Energy CHRD.O a déclaré lundi qu'elle achèterait des actifs dans le bassin de Williston à l'unité XTO Energy d'Exxon Mobil XOM.N pour 550 millions de dollars.

Le bassin de Williston est situé dans certaines parties du Dakota du Nord, du Montana et du Canada. Il s'agit d'une région importante des États-Unis pour le pétrole et le gaz de schiste, centrée sur la formation de Bakken.

La société a déclaré qu'elle acquerrait 48 000 acres nettes dans le bassin de Williston et qu'elle prévoyait une production à court terme d'environ 9 millions de barils d'équivalent pétrole par jour, principalement du pétrole, avec un faible taux de déclin et un fort potentiel d'amélioration des marges sur les puits existants.

Chord Energy a ajouté que l'opération devrait avoir un effet relutif sur les flux de trésorerie, les flux de trésorerie disponibles et la valeur nette des actifs, et qu'elle sera financée par une combinaison de liquidités et d'emprunts.

La transaction devrait être finalisée d'ici la fin de l'année.