Chobani devra faire face à une action en justice concernant l'allégation relative à son yaourt « sans sucre », selon une décision d'une cour d'appel américaine

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Jonathan Stempel

Une cour d’appel fédérale a relancé un projet de recours collectif accusant Chobani d’avoir trompé les consommateurs en présentant à tort certains de ses yaourts de style grec comme étant « sans sucre ».

* La Cour d’appel du 7e circuit des États-Unis, à Chicago, a statué lundi que les consommateurs pouvaient tenter de démontrer que Chobani avait enfreint les lois étatiques sur la protection des consommateurs, car son yaourt « Chobani Zero Sugar » contenait quatre grammes d’allulose, un édulcorant naturel, par portion.

* L'Agence américaine des produits alimentaires et médicamenteux (FDA) réglemente le contenu des tableaux nutritionnels figurant sur les emballages des produits et précise que les entreprises ne peuvent pas étiqueter un aliment comme « zéro sucre » ou « sans sucre » à moins qu'il ne contienne moins de 0,5 gramme de sucre par portion.

* S'exprimant au nom d'un collège de trois juges, le juge d'appel Thomas Kirsch a jugé convaincant un mémoire de la FDA selon lequel les « sucres totaux » incluaient tous les monosaccharides, y compris l'allulose.

* Kirsch a rejeté l’argument de Chobani selon lequel l’allulose ne répondait pas à cette définition, car la réglementation de la FDA ne citait comme exemples que le glucose, le fructose, le lactose et le saccharose.

* « Le mémoire de l’agence est exhaustif, son raisonnement est valable et sa position est cohérente avec les déclarations antérieures de la FDA concernant l’allulose et sa réglementation », a écrit Kirsch.

* La société Chobani, basée à New York, et ses avocats n’ont pas immédiatement répondu mardi aux demandes de commentaires.

* Les plaignants, James Franco et Abigail Franco, ont déclaré avoir acheté du yaourt Chobani Zero Sugar dans un magasin Costco près de Chicago en 2023, et qu’ils ne l’auraient pas fait ou auraient payé moins cher s’ils avaient connu sa teneur en sucre.

* Kirsch a déclaré qu’il importait peu de savoir si des consommateurs raisonnables se soucieraient de l’allulose. « Les Franco ont allégué que les consommateurs avaient été induits en erreur par les étiquettes de Chobani, et compte tenu de la promesse absolue figurant sur les produits Chobani (« sans sucre »), nous ne trouvons pas cette allégation invraisemblable », a-t-il écrit.

* La cour d’appel a renvoyé l’affaire devant un juge fédéral de Chicago.

* L’avocat des Franco a refusé de commenter.

* Cette décision intervient au lendemain du rejet par un juge fédéral de Manhattan de la demande de Chobani visant à faire rejeter une plainte déposée par Danone DANO.PA , fabricant des yaourts Dannon, qui reproche à Chobani d’avoir copié l’emballage et le slogan d’une gamme de cafés infusés à froid prêts à boire.