Chobani devra faire face à une action en justice concernant l'allégation relative à son yaourt « sans sucre », selon une décision d'une cour d'appel américaine

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout de la déclaration de Chobani au paragraphe 7) par Jonathan Stempel

Une cour d'appel fédérale a relancé un projet de recours collectif accusant Chobani d'avoir trompé les consommateurs en présentant à tort certains de ses yaourts de style grec comme étant « sans sucre ».

* La Cour d’appel du 7e circuit des États-Unis, à Chicago, a statué lundi que les consommateurs pouvaient tenter de démontrer que Chobani avait enfreint les lois étatiques sur la protection des consommateurs, car son yaourt « Chobani Zero Sugar » contenait quatre grammes d’allulose, un édulcorant naturel, par portion.

* L’Agence américaine des produits alimentaires et médicamenteux (FDA) réglemente le contenu des tableaux nutritionnels figurant sur les emballages des produits et stipule que les entreprises ne peuvent étiqueter un aliment comme « zéro sucre » ou « sans sucre » que s’il contient moins de 0,5 gramme de sucre par portion.

* S'exprimant au nom d'un collège de trois juges, le juge d'appel Thomas Kirsch a jugé convaincant un mémoire de la FDA indiquant que les « sucres totaux » incluaient tous les monosaccharides, y compris l'allulose.

* Kirsch a rejeté l’argument de Chobani selon lequel l’allulose ne répondait pas à cette définition, car la réglementation de la FDA ne citait comme exemples que le glucose, le fructose, le lactose et le saccharose.

* "Le mémoire de l’agence est exhaustif, son raisonnement est valable et sa position est cohérente avec les déclarations antérieures de la FDA concernant l’allulose et (sa réglementation)," a écrit le juge Kirsch.

* Dans un communiqué, Chobani a qualifié l’allulose d’édulcorant naturel non sucré. "Le tableau des valeurs nutritionnelles indique correctement que le yaourt contient 0 g de sucres totaux et 0 g de sucres ajoutés," a déclaré l’entreprise basée à New York.

* Les plaignants, James Franco et Abigail Franco, ont déclaré avoir acheté du yaourt Chobani Zero Sugar dans un magasin Costco près de Chicago en 2023, et qu’ils ne l’auraient pas fait ou auraient payé moins cher s’ils avaient connu sa teneur en sucre.

* M. Kirsch a déclaré que la question de savoir si des consommateurs raisonnables se soucieraient de l’allulose n’avait pas d’importance. "Les Franco ont allégué que les consommateurs avaient été induits en erreur par les étiquettes de Chobani, et compte tenu de la promesse absolue figurant sur les produits Chobani (sugar free), nous ne trouvons pas cette allégation invraisemblable," a écrit M. Kirsch.

* La cour d’appel a renvoyé l’affaire devant un juge fédéral de Chicago.

* L’avocat des Franco a refusé de commenter.

* Cette décision est intervenue un jour après qu’un juge fédéral de Manhattan eut rejeté la demande de Chobani visant à faire rejeter une plainte déposée par Danone DANO.PA , fabricant des yaourts Dannon, qui reprochait à Chobani d’avoir copié l’emballage et le slogan d’une gamme de cafés infusés à froid prêts à boire.